INDW vs AUSW: श्रेयांका-फुलमाली की T20I में हुई वापसी, कमलिनी-वैष्णवी को ODI में मौका, टीम का हुआ ऐलान

आफ स्पिनर श्रेयांका पाटिल और बल्लेबाज भारती फुलमाली की अगले महीने आस्ट्रेलिया दौरे के लिये भारत की टी20 टीम में वापसी हुई है जबकि विकेटकीपर जी कमलिनी और बायें हाथ की स्पिनर वैष्णवी शर्मा को पहली बार वनडे टीम में चुना गया है. काशवी गौतम को भी 15 सदस्यीय वनडे टीम में जगह मिली है जबकि तेज गेंदबाज अरूंधति रेड्डी और बायें हाथ की स्पिनर राधा यादव को बाहर कर दिया गया है.

वनडे टीम में शामिल हरलीन देयोल 16 सदस्यीय टी20 टीम में नहीं हैं. दोनों टीमों की कप्तान हरमनप्रीत कौर होंगी जबकि स्मृति मंधाना उपकप्तान होंगी. भारतीय टीम 15 फरवरी से शुरू हो रहे दौरे पर तीन टी20, तीन वनडे और छह से नौ मार्च तक पर्थ में एक टेस्ट खेलेगी.

टी20 मैच :

15 फरवरी, सिडनी

19 फरवरी, कैनबरा

21 फरवरी, एडीलेड

वनडे मैच :

24 फरवरी, ब्रिसबेन

27 फरवरी, होबर्ट

एक मार्च , होबर्ट

भारत की टी20 टीम : हरमनप्रीत कौर (कप्तान ), स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, रेणुका ठाकुर, श्रीचरणी, वैष्णवी शर्मा, क्रांति गौड़, स्नेह राणा, दीप्ति शर्मा, रिचा घोष, जी कमलिनी, अरूंधति रेड्डी, अमनजोत कौर, जेमिमा रौड्रिग्स, भारती फुलमाली और श्रेयांका पाटिल.

भारत की वनडे टीम : हरमनप्रीत कौर (कप्तान ), स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, रेणुका ठाकुर, श्रीचरणी, वैष्णवी शर्मा, क्रांति गौड़, स्नेह राणा, दीप्ति शर्मा, रिचा घोष, जी कमलिनी, काशवी गौतम, अमनजोत कौर, जेमिमा रौड्रिग्स और हरलीन देयोल.

