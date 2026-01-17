विज्ञापन
T20 World Cup 2026: ग्रुप 'C' से 'B' में क्यों जाना चाहता है बांग्लादेश? नया बवाल आया सामने

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी की साथ हुई बैठक में अपने ग्रुप को बदलने की बात कही है.

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी की बैठक का आज कोई सीधा नतीजा तो नहीं निकला, बांग्लादेश टी-20 वर्ल्ड कप के दौरान भारत नहीं आने की बात को लेकर अड़ा रहा. उसने एक और प्रस्ताव रखा कि बांग्लादेश टीम का ग्रुप ही बदल दिया जाए ताकि उसके सारे मैच श्रीलंका में ही हों. 

ग्रुप C से ग्रुप B में जाने की मांग

बांग्लादेश फिलहाल ग्रुप C का हिस्सा है और उसे अपने ग्रुप के सारे मैच भारत में खेलने हैं. बांग्लादेश ग्रुप C से निकलकर ग्रुप B में जाना चाहता है जिसके मैच श्रीलंका में होने हैं.

ग्रुप-C: बांग्लादेश, इंग्लैंड, इटली, नेपाल, वेस्ट इंडीज 

ग्रुप-B: ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड ओमान, श्रीलंका, जिंबॉब्वे

ग्रुप-A: भारत, नामीबिया, हॉलैंड, पाकिस्तान, अमेरिका 

ग्रुप-D: अफगानिस्तान, कनाडा, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त अरब अमीरात

बताया जा रहा है की बैठक में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड-BCB ने ICC से कहा है कि उसे ग्रुप-C से हटाकर ग्रुप-B में शामिल कर दिया जाए ताकि उसे ग्रुप के मेजबान श्रीलंका के साथ वाली टीमों के साथ ही मैच खेलने पड़ें.

कुछ दिनों पहले वर्चुअल बैठक के बाद बीसीबी और आईसीसी की आज पहली बार आमने-सामने बैठक हुई. इसी बैठक में बीसीबी ने यह दलील रखी. 

2026 में साल की शुरुआत से ही बवाल

मुस्तफिजुर रहमान के आईपीएल से बाहर किए जाने के बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने सुरक्षा को मुद्दा बनाकर भारत में आकर वर्ल्ड कप नहीं खेलने की बात पर अड़ गया है. यहां तक कि उनके खिलाड़ियों और बोर्ड के अधिकारियों के बीच भी आपस में तनातनी हो गई.

नए साल की शुरुआत होते ही मुस्तफिजुर रहमान को लेकर मुद्दा बड़ा हो गया और फिर बीसीसीआई ने कोलकाता नाइट राइडर्स से 9.20 करोड रुपए में खरीदे खरीदे गए मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से रिलीज करने के निर्देश दिए. 

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, मौजूदा खिलाड़ी, पूर्व खिलाड़ी और बांग्लादेश प्रीमियर लीग में इन सब बातों को लेकर बवाल भी होते रहे. 

तय कार्यक्रम में करने पड़ सकते हैं कई बदलाव

अब जब वर्ल्ड कप के शुरू होने में सिर्फ 20 दिन बचे हैं इस मसले का हल निकालना सबके लिए बेहद जरूरी हो गया है. अगर आईसीसी बांग्लादेश की बात मानता है तो तय कार्यक्रम में कई बदलाव करने पड़ेंगे.

