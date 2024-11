बेथ मूनी का नाम इतिहास के पन्नों में हुआ दर्ज, यह कारनामा करने वाली बनीं पहली खिलाड़ी

Beth Mooney Makes History: ऑस्ट्रेलियाई महिला विकेटकीपर बल्लेबाज बेथ मूनी ने इतिहास रच दिया है. वह महिला बिग बैश लीग में 5000 रन बनाने वाली दुनिया की पहली खिलाड़ी बन गई हैं. 30 वर्षीय मूनी को यह खास उपलब्धि जारी सीजन के 34वें मैच में हासिल हुई है. सिडनी सिक्सर्स विमेन के खिलाफ पारी का आगाज करते हुए वह एक बार फिर से जबर्दस्त लय में नजर आईं. टीम के लिए उन्होंने ओपनिंग करते हुए कुल 37 गेंदों का सामना किया. इस बीच 118.92 की स्ट्राइक रेट से 44 रन बनाने में कामयाब रहीं. इस दौरान उनके बल्ले से चार चौके निकले.

सिडनी सिक्सर्स विमेन के खिलाफ अपनी पारी का 43वां रन लेते हुए बेथ मूनी ने यह खास उपलब्धि हासिल की. जारी सीजन में वह पर्थ स्कॉर्चर्स विमेन की तरफ से मैदान में जलवा बिखेर रही हैं. खबर लिखे जाने तक (2015 से 2024) उन्होंने प्रतिष्ठित लीग में 141 मैच खेले हैं. इस बीच उनके बल्ले से 140 पारियों में 46.30 की औसत से 5001 रन निकले हैं. महिला बिग बैश लीग में उनके नाम तीन शतक और 43 अर्धशतक दर्ज है. यहां उन्होंने 125.24 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं.

In a league of her own 🙌



Beth Mooney becomes the first player in the history of the Big Bash leagues to score 5000 runs! #WBBL10 pic.twitter.com/oRIFYBszrs