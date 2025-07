इंग्लैंड ने किया प्लेइंग 11 का ऐलान, भारत के खिलाफ आखिरी टेस्ट से बेन स्टोक्स हुए बाहर

England Playing 11 for 5th Test vs IND; Ben Stokes Ruled Out: इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स भारत के खिलाफ आखिरी टेस्ट मैच से बाहर हो चुके हैं जिसको लेकर ईसीबी आधिकारिक पुष्टि कर दी है, बेन स्टोक्स दाहिने कंधे की चोट के कारण सीरीज के अंतिम टेस्ट मैच से बाहर रहेंगे. इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि उप-कप्तान ओली पोप अब गुरुवार से ओवल में शुरू होने वाले मैच में टीम की अगुवाई करेंगे, जिसमें इंग्लैंड पांच टेस्ट मैचों की सीरीज में 2-1 से आगे है. चोटिल कप्तान बेन स्टोक्स और मुख्य तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर गुरुवार से भारत के खिलाफ शुरू हो रहे पांचवें और अंतिम टेस्ट मैच का हिस्सा नहीं होंगे.

Gutted for the skipper, who misses out on our final Test of the summer 🙏 pic.twitter.com/LgtwXPqntE