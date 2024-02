"तकनीक ने इस बार गलत फैसला ....", दूसरे टेस्ट में हार के बाद बेन स्टोक्स का माथा ठनका, टेक्नोलॉजी को लेकर खड़े किए सवाल

IND vs ENG 3rd Test: बेन स्टोक्स भड़के

Ben Stokes Explosive Take On Zak Crawley LBW Row: इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स (Ben Stokes) का मानना है कि दूसरे टेस्ट के चौथे दिन सोमवार को भारत खिलाफ उनके सलामी बल्लेबाज जैक क्राउली को ‘डीआरएस' की तकनीक में गलती (Technology got it wrong says Sotkes) के कारण पगबाधा (LBW) आउट होना पड़ा.इस मैच की दोनों पारियों में 76 और 73 रन का योगदान देने वाले क्राउली इंग्लैंड के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज साबित हुए. क्राउली ने अपनी पारी के दौरान धैर्य और आक्रमण का शानदार मिश्रण दिखाया लेकिन लंच से पहले कुलदीप यादव की गेंद पर पगबाधा करार दिये गये. मैदानी अंपायर ने उन्हें आउट नहीं दिया था लेकिन भारतीय कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) के "डीआरएस" लेने के बाद उन्हें आउट करार दिया गया. कुलदीप की दिन की पहले ओवर की आखिरी गेंद मिडिल स्टंप के सामने टप्पा खाने के बाद लेग स्टंप की ओर टर्न कर रही थी.