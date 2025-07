IND vs ENG: भारत के ड्रॉ का प्रस्ताव ठुकराने पर क्यों करवाई हैरी ब्रूक से गेंदबाजी? बेन स्टोक्स ने दी सफाई

भारत और इंग्लैंड के बीच पांच मैचों की एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी के रोमांचक चौथे टेस्ट मैच उस समय नाटकीय मोड़ आ गया जब भारतीय बल्लेबाजों रविंद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर ने इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स के मैच के अंतिम घंटे की शुरुआत से पहले ड्रॉ पर सहमति जताने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया. टेस्ट मैच में यह प्रावधान है कि अगर दोनों कप्तानों को लगता है कि मैच का नतीजा आना असंभव है, तो वे हाथ मिलाकर ड्रॉ पर सहमत हो सकते हैं.

मैच को ड्रॉ हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करने के बाद जडेजा और सुंदर जब क्रमशः 89 और 80 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे थे तब उन्होंने स्टोक्स के प्रस्ताव को खारिज कर दिया. इंग्लैंड के कप्तान इसके बाद बेहद नाराज़ हो गए. इन दोनों बल्लेबाजों ने शतक के करीब होने के कारण बल्लेबाजी जारी रखने का फैसला किया.

बेन स्टोक्स के कुछ कहने के बाद ही जैक क्रॉली और बेन डकेट भी यह पूछते देखे गए कि भारत क्यों खेलना जारी रखना चाहता है. स्टोक्स ने व्यंग्यात्मक लहजे में पूछा,"क्या आप हैरी ब्रूक के खिलाफ शतक बनाना चाहते हैं?" इस पर जडेजा ने बस इतना कहा,"मैं कुछ नहीं कर सकता."

This was the entire conversation of Ben Stokes with Jadeja . He wants to end the match and Jadeja said i can't do anything !!#INDvsENDpic.twitter.com/afFZxTlcZi