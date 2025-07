Ben stokes handshake controversy: जडेजा-सुंदर से हाथ नहीं मिलाया, ऐसा तो बॉक्सिंग में भी नहीं होता

Ben stokes handshake controversy: ऐसा तो बॉक्सिंग में भी नहीं होता, 'जेंटलमैन' गेम में बेन स्टोक्स (Ben Stokes) ने हाथ नहीं मिला कर क्रिकेट की परंपरा को नीचा दिखाया है. बॉक्सिंग जैसे खेल में तो खिलाड़ी लहूलुहान हो जाते हैं, कई बार बॉक्सिंग रिंग में गिर तक जाते हैं. लेकिन मैच खत्म होते ही उन्हें हाथ मिलाना होता है, यह सभी खेलों की स्वस्थ परंपरा का हिस्सा है.

दरअसल, मैनचेस्टर में आखिरी सेशन खत्म होने से कुछ ओवर पहले बेन स्टोक्स, रविंद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर से हाथ मिला कर खेल खत्म करना चाहते थे. जडेजा और सुंदर ड्रेसिंग रूम की ओर देख रहे थे. यह फैसला दरअसल टीम मैनेजमेंट और कप्तान को लेना था. दोनों खिलाड़ी ऐतिहासिक शतक की ओर थे. ऐसे में बेन स्टोक्स को खेल जारी रखना पड़ा. दोनों ही खिलाड़ियों ने शतक पूरा किया और इंग्लैंड के गेंदबाजों को खूब परेशान कर दिया.

यह भारतीय बल्लेबाजों की मनोवैज्ञानिक जीत भी साबित हुई. वैसे हार जीत खेल का हिस्सा है, लेकिन इंग्लैंड की टीम इस सीरीज में शुरुआत से हावी होने की कोशिश करती रही है. इंग्लैंड के कई दिग्गज खिलाड़ी बाहर से अपने खिलाड़ियों का साथ दे रहे हैं.

अब भारतीय खेमा भी मैदान में उतरता दिखाई दे रहा है. कोच कोच गंभीर इस मसले पर इंग्लैंड के कप्तान और टीम पर खूब बरसे. गंभीर ने कहा, "अगर कोई 90 पर बल्लेबाजी कर रहा है और दूसरा 85 पर, तो क्या उन्हें शतक नहीं बनाना चाहिए? पता नहीं वो कैसी क्रिकेट खेल रहे हैं."

Ben Stokes refused to shake hands with Jadeja & Washi ~ What's your take on this



सोशल मीडिया पर इसे लेकर कड़ी प्रतिक्रियाएं जाहिर की गई है.

Who is Ben Stokes to decide when the test match ends?



