'मैं अपने किसी भी खिलाड़ी को...', आखिरी टेस्ट से पहले चोटिल बेन स्टोक्स का पहला रिएक्शन आया सामने

Ben Stokes Reaction After Ruled Out From IND vs ENG 5th Test: भारत के खिलाफ 31 जुलाई से शुरू होने वाले एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी के पाँचवें और अंतिम टेस्ट मैच से पहले, इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने खुलासा किया है कि उनकी मांसपेशियों में खिंचाव है, जिसके कारण वह सीरीज के निर्णायक मैच के लिए अंतिम 11 से बाहर रहेंगे. स्टोक्स (Ben Stokes Ruled Out From IND vs ENG 5th Test) चोट के कारण भारत के खिलाफ पांचवें और अंतिम टेस्ट के लिए इंग्लैंड टीम से बाहर हो गए हैं, उनकी अनुपस्थिति में ओली पोप टीम की कमान संभालेंगे. स्टोक्स ने यह भी कहा कि उन्होंने अंतिम टेस्ट में एक बल्लेबाज के रूप में खेलने का पूरा मौका दिया.

इस मौजूदा सीरीज में, स्टोक्स ने बल्ले से सात पारियों में 43.42 की औसत से 304 रन बनाए हैं, जिसमें एक शतक भी शामिल है. स्काई स्पोर्ट्स के हवाले से बेन स्टोक्स ने मीडिया को बताया, "मैं निश्चित रूप से निराश हूँ, मेरी एक मांसपेशी में काफी चोट लग गई है जिसका उच्चारण मैं नहीं कर सकता. इस बारे में निर्णय लेने में हमें जितना हो सका, उतना समय लगा. ज़ाहिर है, जब आपको पता चलता है कि आपने क्या किया है, तो इसमें थोड़ी भावनाएँ भी शामिल होती हैं. मैं आज सुबह यहाँ एक बल्लेबाज़ के रूप में खेलने का पूरा मौका देने आया था."

स्टोक्स ने कहा कि मेडिकल टीम से सलाह-मशविरा करने और फिर कोच ब्रेंडन मैकुलम से चर्चा करने के बाद यह एक सामूहिक निर्णय लेने की प्रक्रिया थी. स्टोक्स ने आगे कहा, "मुझे लगता है कि आपको मेडिकल टीम, बाज़ (मैकुलम) के साथ बातचीत करने के लिए समय चाहिए, और फिर हमारे साथ 20 मिनट बिताने चाहिए ताकि हम अपने निर्णय को स्पष्ट रूप से समझ सकें. यह जोखिम और लाभ का आकलन करने जैसा है, और नुकसान के मुकाबले जोखिम बहुत ज़्यादा था."

उन्होंने आगे कहा, "मैं अपने किसी भी खिलाड़ी को इस तरह की चोट के जोखिम में नहीं डालना चाहता, इसलिए मैं अभी से रिहैब शुरू करूँगा और सर्दियों में आने वाली चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करूँगा. सीरीज़ खत्म होने के बाद, मैं वैसे भी पूरी तरह फिट था, इसलिए सीरीज़ के अंत में जो मैंने किया था, उससे सर्दियों तक कोई खास फर्क नहीं पड़ता."

गेंद हाथ में होने के बावजूद, स्टोक्स निर्दयी और अथक रहे हैं और बिना किसी प्रयास के चमत्कार कर रहे हैं. वह सीरीज़ में 25.23 की औसत से 17 विकेट लेकर सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज़ हैं, उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 5/72 रहा है और उन्होंने एक बार चार विकेट भी लिए हैं. उन्होंने दो बार प्लेयर ऑफ़ द मैच का पुरस्कार भी जीता है.

सीरीज़ का पाँचवाँ और आखिरी टेस्ट गुरुवार से शुरू होगा, जिसमें मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड में भारत के साथ कड़े मुकाबले में ड्रॉ के बाद सीरीज़ 2-1 से इंग्लैंड के पक्ष में है. भारत इंग्लैंड में सीरीज़ नहीं जीत पाएगा, जैसा कि उसने आखिरी बार 2007 में किया था, लेकिन उनके पास सिर ऊँचा करके और सीरीज़ बराबर करके बाहर होने का मौका है.

इंग्लैंड की टीम: ज़ैक क्रॉली 2. बेन डकेट 3. ओली पोप (कप्तान) 4. जो रूट 5. हैरी ब्रुक 6. जैकब बेथेल 7. जेमी स्मिथ (विकेट कीपर) 8. क्रिस वोक्स 9. गस एटकिंसन 10. जेमी ओवरटन 11. जोश टंग.