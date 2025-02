आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से पहले न्यूजीलैंड की टीम को लगा तगड़ा झटका

Ben Sears Out Of ICC Champions Trophy 2025: न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज बेन सियर्स हैमस्ट्रिंग की चोट के कारण आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से बाहर हो गए है. टूर्नामेंट का आगाज 19 फरवरी से हो रहा है. उससे पहले बेन सियर्स का चोटिल होना न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के लिए बड़ा झटका है. अब जब सियर्स हो गए हैं. ऐसे में उनकी जगह पर न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने जैकब डफी को अपनी टीम में शामिल किया है.

एनजेडसी ने अपने एक बयान में कहा, 'कराची में बुधवार (12 फरवरी 2025) को टीम के पहले अभ्यास सत्र के दौरान सियर्स को अपने बाएं हैमस्ट्रिंग में कुछ दर्द महसूस हुआ. जिसके उनका स्कैन कराया गया. रिपोर्ट में पता चला है कि उन्हें हल्की चोट है. इस चोट से उबरने में उन्हें कम से कम दो सप्ताह का समय लग जाएगा,'

