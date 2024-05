"टूर्नामेंट से पहले हमने गौतम को लेकर यह तय किया था...", शाहरुख ने गंभीर से ड्रेसिंग रूम में कर डाली असंभव मांग

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2024) में खिताबी जीत के बाद केकेआर के खेमे में एकदम जश्न का माहौल है. रविवार हैदराबाद को पस्त करने के बाद मैदान पर मचे धमाल की तस्वीरें अभी भी वायरल हैं. जहां टीम के ऑनर शाहरुख खान (Shahrukh Khan) ने मैदान पर खिलाड़ियों के साथ जमकर मस्ती की, तो ड्रेसिंग रूम में बेहतरीन स्पीच भी दी, जिसके लिए शाहरुख हमेशा से जाने जाते रहे हैं, लेकिन गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) को लेकर शाहरुख खान ने एक बड़ा खुलास किया. और यह खुलासा एक ऐसी मांग के रूप में सामने आया, जिसका पूरा होना असंभव सा लगता है. किंग खान के इस खुलासे का यह वीडियो खासा वायरल हो रहा है.

Shah Rukh Khan appreciates Gautam Gambhir's role in making KKR win the IPL 2024 Title and wants to see him dance.





