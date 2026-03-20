BCCI का 'मेगा प्लान' तैयार, IPL 2026 के दौरान ODI वर्ल्ड कप 2027 के संभावित खिलाड़ियों पर चयनकर्ता रखेंगे नजर

BCCI Selector's Team Eyes on IPL Players for ODI WC 2027 Team: ODI वर्ल्ड कप में अभी एक साल बाकी है, लेकिन भारत के लगभग 20 संभावित खिलाड़ियों को पहले ही चुन लिया गया है. BCCI के एक शीर्ष सूत्र ने शुक्रवार को PTI को बताया कि पांच राष्ट्रीय चयनकर्ता 28 मार्च से शुरू हो रहे IPL के दौरान इन खिलाड़ियों पर नज़र रखेंगे. अजीत अगरकर की अगुवाई वाले पैनल में SS दास, RP सिंह, अजय रात्रा और प्रज्ञान ओझा शामिल हैं. 2027 के अक्टूबर और नवंबर में होने वाले वर्ल्ड कप की मेज़बानी दक्षिण अफ्रीका, ज़िम्बाब्वे और नामीबिया मिलकर करेंगे. पैनल के सदस्यों से उम्मीद की जाती है कि वे अपने-अपने शहरों में होने वाले मैचों में मौजूद रहेंगे, जबकि बाकी मैचों को TV पर देखेंगे. IPL की शुरुआत मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच बेंगलुरु में होने वाले मैच से होगी.

IPL के दौरान ODI के संभावित खिलाड़ियों पर रहेगा खास ध्यान

जहां अगरकर मुंबई में रहते हैं, वहीं दास कोलकाता के निवासी हैं. RP सिंह और रात्रा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में रहते हैं, जबकि उम्मीद है कि ओझा IPL के अपने हिस्से के मैच बेंगलुरु और हैदराबाद में देखेंगे.

अधिकारी ने बताया, "BCCI की योजना है कि हर चयनकर्ता हर हफ़्ते कम से कम एक मैच स्टेडियम में जाकर देखे, जिससे हर हफ़्ते कुल पांच मैचों को स्टेडियम से ही कवर किया जा सके. बाकी मैचों को वे ज़ाहिर तौर पर TV पर देख सकते हैं." यह समझा जा रहा है कि 2028 T20 वर्ल्ड कप और उससे पहले, उसी साल होने वाले ओलंपिक्स को देखते हुए, यह IPL उन लगभग 20 खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर नज़र रखने के बारे में ज़्यादा होगा, जो 50-ओवर के वर्ल्ड कप के लिए टीम में शामिल होने की दौड़ में हैं.

चयनकर्ताओं से यह उम्मीद नहीं की जाती कि वो ODI वर्ल्ड कप के लिए IPL के किसी नए उभरते सितारे पर नजर डालेंगे. 50-ओवर के खेल के मुख्य विशेषज्ञ सभी जाने-पहचाने हैं और इस साल के IPL के दौरान उनके प्रदर्शन और फिटनेस पर नजर रखी जाएगी.

विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि तेज गेंदबाज हर्षित राणा को ठीक होने में काफी समय लगेगा और ODIs के लिए चार अन्य तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह होंगे. साथ ही ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या भी टीम में होंगे.

अफगानिस्तान टेस्ट के लिए पूरी ताकत वाली टीम

चयन समिति के 6 से 10 जून तक मुल्लनपुर में अफगानिस्तान के ख़िलाफ़ होने वाले एकमात्र टेस्ट मैच के लिए टीम की ताकत से कोई समझौता करने की संभावना भी कम है, भले ही इस मैच से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के कोई पॉइंट न मिलते हों. यह समझा जा रहा है कि अगस्त और मार्च के बीच खेले जाने वाले नौ टेस्ट मैचों को देखते हुए, सभी शीर्ष 'रेड-बॉल' खिलाड़ी, जिनमें मुख्य गेंदबाज़ भी शामिल हैं, इस मैच के लिए उपलब्ध रहेंगे.

यहां तक कि बुमराह और सिराज भी, जब तक कि IPL के दौरान उन्हें कोई छोटी-मोटी चोट न लग जाए, अफगानिस्तान के खिलाफ टीम का हिस्सा होंगे.

BCCI के एक सूत्र ने कहा, "भारत की टेस्ट कैप प्रयोग करने के लिए नहीं है. उसके लिए, आपके पास 'इंडिया ए' के ​​शैडो टूर होते हैं. अभी के लिए, टेस्ट मैचों में, बुमराह, सिराज और प्रसिद्ध चयनकर्ताओं की नजर में शीर्ष तीन गेंदबाज हैं."