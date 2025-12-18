'समीक्षा होगी', कोहरे के कारण चौथा टी20 मैच रद्द होने के बाद सामने आया BCCI उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला का बयान

BCCI Rajeev Shukla on 4th IND-SA Lucknow T20I : लखनऊ में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच चौथा T20I मैच ज़्यादा कोहरे की वजह से रद्द होने के बाद, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला ने कहा कि बोर्ड मीटिंग करेगा और नॉर्थ इंडिया में 15 दिसंबर से 15 जनवरी के बीच होने वाले मैचों की शेड्यूलिंग की समीक्षा करेगा, जिसके बाद यह तय किया जाएगा कि मैचों को साउथ इंडिया और वेस्ट इंडिया में शिफ्ट करना है या नहीं. ANI से बात करते हुए शुक्ला ने कहा, "कोहरे की वजह से मैच रद्द करना पड़ा. लोग इससे नाराज़ थे. हमें नॉर्थ इंडिया में 15 दिसंबर से 15 जनवरी के बीच होने वाले मैचों की शेड्यूलिंग की समीक्षा करनी होगी ताकि यह तय किया जा सके कि हमें उन्हें साउथ इंडिया या वेस्ट इंडिया में शिफ्ट करने की ज़रूरत है या नहीं".

कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने केरल में मैच शेड्यूल करवाने का आग्रह किया

शुक्ला ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, "कोहरे की वजह से घरेलू मैच भी प्रभावित हो रहे हैं. यह एक गंभीर मुद्दा है." मीडिया से बातचीत के दौरान, कांग्रेस सांसद शशि थरूर भी आगे आए और BCCI के VP से इस टाइम फ्रेम के दौरान केरल में मैच शेड्यूल करवाने का आग्रह किया, और कहा "आइए केरल (केरल आइए)" और दोनों ने एक साथ हल्के-फुल्के पल बिताए.

खास बात यह है कि 15 दिसंबर से 15 जनवरी के बीच घरेलू टूर्नामेंट, विजय हजारे ट्रॉफी, एक 50 ओवर का टूर्नामेंट, 24 दिसंबर से 18 जनवरी तक होगा, जिसमें जयपुर टूर्नामेंट के वेन्यू में से एक होगा. भारत और साउथ अफ्रीका के बीच आखिरी T20I शुक्रवार को अहमदाबाद में होगा. भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे सीरीज़, जिसमें सिर्फ वनडे के दिग्गज रोहित शर्मा और विराट कोहली एक्शन में होंगे, वह भी 11 जनवरी से शुरू होगी, जिसमें मैच वडोदरा, राजकोट और इंदौर में शेड्यूल हैं.

चौथे T20I से पहले, भारतीय ऑलराउंडर अक्षर पटेल बीमारी के कारण दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ बाकी T20I सीरीज़ से बाहर हो गए, BCCI ने 15 दिसंबर को यह जानकारी दी. अक्षर पटेल की जगह, BCCI पुरुष चयन समिति ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ बाकी T20I मैचों के लिए शाहबाज अहमद को उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर चुना.

टीमें

साउथ अफ्रीका टीम: रीज़ा हेंड्रिक्स, क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), एडेन मार्करम (कप्तान), डेवाल्ड ब्रेविस, ट्रिस्टन स्टब्स, डोनोवन फरेरा, मार्को जानसेन, कॉर्बिन बॉश, एनरिक नॉर्टजे, लुंगी एनगिडी, ओटनील बार्टमैन, डेविड मिलर, केशव महाराज, जॉर्ज लिंडे, टोनी डी ज़ोरज़ी, लुथो सिपामला, क्वेना मफाका

भारत टीम: अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, शाहबाज अहमद, संजू सैमसन, वाशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह।