IPL 2025: BCCI ने IPL के लिए इस नियम से हटा दिया बैन, मुंबई में कप्तानों की बैठक में लिया गया ये बड़ा फैसला

BCCI lifts Saliva Ban in IPL After Getting Captain's Thumbs Up: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2025 से पहले भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने गेंद पर लार के इस्तेमाल से प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है. यह निर्णय मुंबई में हुई कप्तानों की बैठक के दौरान लिया गया, जहां अधिकांश कप्तान इस प्रस्ताव के पक्ष में थे. BCCI के एक शीर्ष अधिकारी ने जानकारी देते हुए कहा, "लार पर प्रतिबंध हटा दिया गया है, क्योंकि ज्यादातर कप्तानों ने इस फैसले का समर्थन किया."

Photo Credit: @IPL

कोविड-19 के कारण लगा था प्रतिबंध

कोरोना महामारी के दौरान अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने सुरक्षा कारणों से गेंद पर लार लगाने पर प्रतिबंध लगा दिया था. 2022 में, ICC ने इस नियम को स्थायी कर दिया. इसके बाद से IPL में भी इस नियम को अपनाया गया था.

Photo Credit: @IPL

IPL में अब दोबारा दिखेगी पुरानी तकनीक

हालांकि, आईपीएल अपने दिशानिर्देश तय करने के लिए स्वतंत्र है, इसलिए इस बार बोर्ड ने लार के इस्तेमाल को फिर से अनुमति देने का फैसला किया है. यह आईपीएल को कोविड-19 के बाद पहला बड़ा टूर्नामेंट बना देता है जहां गेंद पर लार लगाने की परंपरा फिर से लौटेगी. इस बदलाव से गेंदबाजों को मदद मिलने की उम्मीद है, क्योंकि लार से गेंद को चमकाकर स्विंग हासिल करने में आसानी होती है. अब यह देखना दिलचस्प होगा कि IPL 2025 में इस फैसले का क्या प्रभाव पड़ता है.