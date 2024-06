"तेरा यार हूं मैं...", कोहली को आउट करने पर बांग्लादेशी गेंदबाज ने लिया था पंगा, फिर रोहित ने विराट का यूं लिया बदला, Video

Rohit Sharma Angry reaction on Tanzim Hasan : बांग्लादेशी तेज गेंदबाज तंजीम हसन साकिब (Tanzim Hasan) ने भारत के खिलाफ मैच में विराट कोहली (Tanzim Hasan vs Virat Kohli) को आउट कर आंख दिखाकर विकेट का जश्न मनाया था. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. बता दें कि मैच में कोहली ने 28 गेंद पर 37 रन की पारी खेली थी लेकिन बड़ा शॉट मारने के चक्कर में किंग कोहली बांग्लादेशी तेज गेंदबाज तंजीम हसन की गेंद पर बोल्ड आउट हो गए हैं. जिसके बाद गेंदबाज ने गुस्से में कोहली की ओऱ देखकर ललकारते हुए इसका जश्न मनाया था. हालांकि कोहली ने इसपर कोई रिएक्ट नहीं किया था.

वहीं, दूसरी ओर जब बांग्लादेश की पारी के दौरान लिटन दास को हार्दिक पंड्या ने आउट किया तो रोहित ने भी हिसाब चुकता किया और ललकारने के अंदाज में विकेट गिरने का जश्न मनाया. रोहित शर्मा का यह रिएक्शन सोशल मीडिया पर वायरल है. वहीं इसके अलावा तंजीम हसन को कुलदीप यादव ने आउट किया तो गेंदबाज ने आउट का सिंग्नल दिखाकर बांग्लादेशी गेंदबाज को पवेलियन जाने का इशारा किया. सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब वायरल है.

“If you can give it, you gotta take it back as well” 😉🔥 pic.twitter.com/OcLp08muri