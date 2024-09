IND vs BAN: WTC में लग सकता है बांग्लादेश को झटका, भारत के खिलाफ इस हरकत पर ICC ले सकता है बड़ा एक्शन

IND vs BAN 1st Test: चेन्नई में भारत के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में बांग्लादेश ने शानदार शुरुआत की, लेकिन पहले दिन खेल खत्म होने तक वे मुश्किल में फंस गए. मेहमान टीम ने रोहित शर्मा की अगुआई वाली टीम को 3 विकेट पर 34 और फिर 6 विकेट पर 144 रन पर समेट दिया, लेकिन सातवें विकेट के लिए रविचंद्रन अश्विन (Ravichandran Ashwin vs BAN) और रवींद्र जडेजा (ravidra Jadeja vs BAN) के बीच शानदार साझेदारी ने मेजबान टीम को मुश्किल से उबार लिया. गुरुवार को भारत ने 6 विकेट पर 339 रन बनाए, जिसमें अश्विन 102 और जडेजा 86 रन बनाकर नाबाद रहे.

बांग्लादेश ने मैच में अपनी पकड़ खो दी है, लेकिन एक बड़ी समस्या यह है कि टीम आधे घंटे की गेंदबाजी के बावजूद लक्ष्य से 10 ओवर पीछे रह गई. इस पर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) द्वारा टीम को दंडित किया जा सकता है. इससे उनकी परेशानी और बढ़ गई है, क्योंकि पिछले महीने ही बांग्लादेश को विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के तीन अंक और मैच फीस का 15 प्रतिशत जुर्माना देना पड़ा था. पाकिस्तान के खिलाफ अपने पहले टेस्ट मैच में तीन ओवर कम पाए जाने के बाद उन्हें दंडित किया गया था.

Bangladesh will have bowled less than 80 overs in spite of the extra half hour added on. It has to be unacceptable.