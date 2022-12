Ban vs Ind 2nd Test: फिर से फ्लॉप हुए राहुल, तो सोशल मीडिया बुरी तरह से केएल पर भड़का

ऐसा लगता है कि कार्यवाहक कप्तान केएल राहुल (kl Rahul) को जमाने की नजर लग गई है. हालात यह हो रहे हैं कि जब बांग्लादेश जैसी टीम के खिलाफ बेहतर कर उनके पास आलोचकों को जवाब देने का एक शानदार मौका था, लेकि उन्होंने मौके को दोनों टेस्ट की चार पारियों में पारी दर पारी गंवा दिया. बांग्लादेश के खिलाफ ढाका मे खेले जा रहे दूसरे टेस्ट की आखिरी पारी में जब केएल साथी गिल के साथ 145 के विजयी लक्ष्य का पीछा करने उतरे, तो सभी की निगाहें उन पर थीं कि वह बेहतरीन पारी से दौरे का समापन करते हुए जीत दिलाकर आलोचकों करो करारा जवाब देंगे, लेकिन दौरे की आखिरी पारी में केएल जब दो ही रन बना सके, तो इसने फैंस को बहुत ही ज्यादा भड़का दिया. मीम देखिए

'यह तो पाकिस्तानी खिलाड़ियों की जीवन भर की रकम है', कुरैन पर बरसा पैसा, तो आई फनी मीम्स की बाढ़

पिछले साल फेलियर साबित हुए थे सैम कुरैन, लेकिन इस प्रदर्शन ने बना दिया इतिहास का सबसे महंगा खिलाड़ी

KL Rahul convincing selectors to have him in the squad before every series pic.twitter.com/6suxyIz1Zv

अब आलोचना तो झेलनी ही पड़ेगी

यह भाई पूरे आंकड़ों के साथ प्रकट हुआ है

मीम की कोई कमी नहीं है

इस महिला फैन ने गंभीर बात कही है

एक और सुझाव है केएल के लिए

सिकंदर रजा हुए मालामाल, पंजाब किंग्स ने इतने रकम में अपनी टीम में शामिल किया

'चोपड़ा ने स्टोक्स के लिए मोटी रकम खर्च करने पर जताई हैरानी, तो चेन्नई सीईओ ने धोनी पर दिया यह जवाब

' सोल्ड-अनसोल्ड खिलाड़ियों की पूरी लिस्ट और अपडेट्स, सैम कुरेन बने सबसे महंगे प्लेयर

