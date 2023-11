Babar Azam: "हमें पता था कि...", जीत के बाद बाबर आज़म के ट्वीट ने मचाई खलबली, सेमीफाइनल को लेकर कह दी बड़ी बात

Babar Azam on Pakistan Win vs NZ

Babar Azam on Win vs New Zealand: पाकिस्तान ने सलामी बल्लेबाज फखर जमां (Fakhar Zaman Century vs NZ) (नाबाद 126 रन) के तूफानी शतक की बदौलत शनिवार को यहां बारिश से प्रभावित विश्व कप मैच में न्यूजीलैंड को डकवर्थ लुईस पद्धति (Pakistan Win by DLS) से 21 रन से हराकर अपनी सेमीफाइनल (Pakistan WC 2023 Semi Final Scenario) उम्मीद कायम रखी. न्यूजीलैंड ने बल्लेबाजी का न्यौता मिलने के बाद रचिन रविंद्र (Rachin Ravindra Century) (108 रन) के शतक और कप्तान केन विलियमसन (Ken Williamson) (95 रन) के अर्धशतक से छह विकेट पर 401 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया.

सेमीफाइनल की उम्मीदों पर बाबर आज़म ने कहा