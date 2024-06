बाबर आजम पाकिस्तानी 'विराट कोहली' पर लेने जा रहे हैं लीगल एक्शन? शोएब अख्तर और अकरम की भी खैर नहीं

Babar Azam likely take legal action against Pakistan Cricketers: पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज क्रिकेटर हमेशा से ही बाबर आजम की कप्तानी पर सवाल उठाते रहे हैं. हद तो तब हो गई जब टी20 वर्ल्ड कप 2024 में ग्रीन टीम पहले ही चरण से बाहर हो गई. इस दौरान कुछ क्रिकेटर टीम के खिलाफ सहानभूति जताने के बजाय उनके खिलाफ कुछ ज्यादा ही आक्रामक हो गए. वह बाबर को कप्तानी से हटाने के साथ-साथ टी20 फॉर्मेट से संन्यास लेने का सुझाव देने लगे. लग रहा है यही बात बाबर को चुभ गई है और अब वह अपने ही देश के कुछ पूर्व क्रिकेटरों और यूट्यूबर्स के खिलाफ लीगल एक्शन लेने की तैयारी में हैं.

पाकिस्तान के समाचार चैनल जियो न्यूज के मुताबिक टी20 वर्ल्ड कप 2024 के दौरान बाबर के खिलाफ 'टार्गेट बाबर' नाम का एक कैंपेन चलाया गया था. यही वजह है कि पाकिस्तानी कप्तान अपने देश के कुछ पूर्व क्रिकेटरों और यूट्यूबर्स से काफी खफा हैं.

Babar Azam haters are now accusing him of match fixing.



Let me assure you this news is completely FAKE. Babar will NEVER take a penny to lose a match for his team.



He does the same thing for free. pic.twitter.com/bXgR2a6COy