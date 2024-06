"T20 क्रिकेट के टॉप 15 बल्लेबाजों में भी..", बाबर आजम को लेकर माइकल वॉन का चौंकाने वाला बयान, विश्व क्रिकेट में मचेगी हलचल

Babar Azam T20 World Cup Pakistan: पाकिस्तान की टीम टी-20 वर्ल्ड कप (T20 World Cup Pakistan) के सुपर 8 में नहीं पहुंच पाई है. जिसके बाद पूरे क्रिकेट वर्ल्ड में पाकिस्तान क्रिकेट और कप्तान बाबर आजम को लेकर बयानबाजी शुरू हो गई है. अब इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने इसपर रिएक्ट किया है. माइकल वॉन ने पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम को लेकर रिएक्ट किया है. माइकल वॉन (Michael Vaughan) ने बाबर (Babar Azam) को टी-20 क्रिकेट में टॉप 15 खिलाड़ियों में नहीं माना है. क्रिकबज के साथ बात करते हुए पूर्व इंग्लिश कप्तान ने अपनी बात कही है. पूर्व इंग्लिश कप्तान ने सीधे तौर पर कहा है कि, "मैं बाबर को टी-20 क्रिकेट का बेस्ट बैटर नहीं मानता हूं, वो टी-20 क्रिकेट के टॉप 15 में भी नहीं होंगे. "

पूर्व इंग्लिश कप्तान ने आगे कहा कि, "बाबर वनडे और टेस्ट में बेहतरीन हैं लेकिन टी-20 में मुझे वो उतने बेहतर नहीं लगते हैं. वनडे औऱ टेस्ट में उनकी बल्लेबाजी शानदार है लेकिन टी20 क्रिकेट में वो उतने कारगर नहीं हैं जितने वनडे और टेस्ट में."

माइकल वॉन ने आगे ये भी कहा है कि "अब टीम की आलोचना होगी. टीम में बदलाव को लेकर भी बातें होंगी. अब यहां पर पीसीबी को समझ के साथ आगे बढ़ना होगा. और सही फैसले करने होंगे."

इसके अलावा माइकल वॉन ने एक्स पर पोस्ट शेयर कर अपनी राय रखी है. वॉन ने सोशल मीडिया पर रिएक्ट करते हुए लिखा है. अपने पोस्ट में माइकल वॉन ने माना है कि अमेरिका की टीम वनडे और टेस्ट की बेहतर टीम बनने से काफी दूर हैं. पूर्व कप्तान ने लिखा, अमेरिका सुपर 8 में पहुंच गया है... क्रिकेट अब अमेरिका में भी लोकप्रिय होने जा रहा है... !! पाकिस्तान बाहर हो गया है... फिलहाल वे सफेद गेंद की अच्छी टीम बनने से बहुत दूर है."

USA through to the Super 8s … Cricket is going to catch on in the states … !! Pakistan are out … at the moment they are along way off being a good white ball side .. #T20Worldcup