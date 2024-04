Babar Azam: 'मैं नहीं खेलूंगा', विश्व क्रिकेट के इस तेज़ गेंदबाज़ से आज भी खौफ खाते हैं बाबर आज़म, सुनाया ये किस्सा

Babar Azam afraid of this fast bowler to play

Babar Azam not want to play against this fast bowler: बाबर आजम की कप्तानी में पाकिस्तानी टीम वर्ल्ड कप 2023 के लीग राउंड में ही बाहर हो गई थी. टीम ने 9 में से सिर्फ 4 मैच ही जीते थे और पांचवें नंबर पर रहकर टूर्नामेंट से बाहर हुई. वर्ल्ड कप 2023 में टीम के खराब प्रदर्शन के बाबर ने 15 नवंबर को एक बयान जारी कर सभी फॉर्मेट में टीम की कप्तानी छोड़ने का ऐलान किया था. बाबर आजम को पहली बार 2019 में पाकिस्तान टीम का कप्तान बनाया गया था और 2021 में वो तीनों फॉर्मेट में कप्तान बन गए थे.