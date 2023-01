Babar Azam: बाबर को लेकर अज़रुद्दीन ने कह दी बड़ी बात, जानकर चौक जायेंगे आप

Babar Azam

Azharuddin On Babar Azam: वनडे सीरीज में ऑस्ट्रेलिया (Pak vs Aus) के खिलाफ और टी20ई और टेस्ट में इंग्लैंड (Pak vs Eng) के खिलाफ हार का सामना करने के बाद, पाकिस्तान (Pak vs Nz) ने हाल ही में समाप्त हुए वनडे में न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू धरती पर एक और हार दर्ज की. पहले दो मैचों में 66 और 79 रन बनाने वाले कप्तान बाबर आजम (Babar Azam) को अपनी बल्लेबाजी शैली के लिए प्रशंसकों और विशेषज्ञों की कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है. जैसा कि पाकिस्तान ने अपने हालिया आउटिंग में एक विस्मृत करने वाला प्रदर्शन किया था, बाबर की कप्तानी (Babar Azam Captaincy) पर भी कई सवाल उठाए गए हैं. हालाँकि, भारत के पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन (Md Azharuddin) की 28 वर्षीय बल्लेबाज पर बहुत अलग राय है. अजहरुद्दीन ने कहा कि बाबर स्वाभाविक सलामी बल्लेबाज नहीं है और उसे नंबर 4 पर बल्लेबाजी करनी चाहिए, क्योंकि यह वास्तव में टीम के लिए फायदेमंद होगा. “पाकिस्तान के पास दो महत्वपूर्ण सलामी बल्लेबाज़ हैं- रिजवान और बाबर पिछले बड़े टूर्नामेंट में बाबर (Babar Azam Batting) कई बार पगबाधा आउट हुए.