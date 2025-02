AUS vs AFG : अफगानिस्तान vs ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच में यह टीम बनेगी विजेता, वसीम अकरम ने की भविष्यवाणी

Wasim Akram Prediction on AFG vs AUS Match: चैंपियंस ट्ऱॉफी में ( ICC Champions Trophy, 2025) अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच अहम मैच खेला जाने वाला है. इस मैच को जीतने वाली टीम सेमीफाइनल में अपनी जगह बना पाने में सफल हो जाएगी. ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया में किस टीम को जीत मिलेगी. इस अहम मैच से पहले वसीम अकरम ने भविष्यवाणी की है. वसीम अकरम ने सीधे तौर पर इस मैच के विजेता को लेकर अपनी राय दी है, बता दें कि अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को हराकर चैंपियंस ट्रॉफी में बड़ा उलटफेर कर दिया है. वहीं, अब टेन स्पोर्ट्स के साथ बात करते हुए वसीम ने भविष्यवाणी की है. पूर्व पाकिस्तानी दिग्गज गेंदबाज ने माना है कि अफगानिस्तान की टीम मैच जीत सकती है. (Wasim Akram Prediction viral on AFG vs AUS Match)

वसीम अकरम ने कहा, "यकीनन अफगानिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया को हरा सकती है, जिस तरह से अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को हराया है, उसे देखकर मुझे यकीन है कि अफगानिस्तान, ऑस्ट्र्रेलिया पर भारी पड़ सकती है. इंग्लैंड के खिलाफ मैच में जिस तरह से अफगानिस्तान के 2 विकेट गिरे थे, फिर वहां से इब्राहिम जादरान ने 177 रन की पारी खेली, फिर बाद में गीली गेंद से गेंदबाजों ने 325 रन के लक्ष्य का बचाव किया. वह कमाल का था. बतौर टीम अफगानिस्तान के खिलाड़ियों में विश्वास आ गया है कि वो अब मैच जीत सकते हैं.' (Who will win the Afghanistan vs Australia Champions Trophy match in Lahore)

वसीम अकरम ने आगे कहा, "टीम के खिलाड़ियों में आत्मविश्वास भी आ गया है. देखिए यह मैच ऑस्ट्रेलिया के लिए एक तरफा भी हो सकता है. लेकिन यदि अफगानिस्तान के खिलाड़ी फॉर्म में रहे और अपना 100 फीसदी देने में सफल रहे तो यह टीम फिर से उलटफेर कर देगी."

स्विंग ऑफ सुल्तान वसीम ने माना कि, "टीम के खिलाड़ियों के अंदर बड़ी टीम के खिलाफ जीतने की भूख दिखाई पड़ती है .जब वो मैदान पर बल्लेबाजी और गेंदबाजी के लिए आते हैं तो उनके अंदर जीत की भूख नजर आती है, सभी खिलाड़ी मिलकर बड़ी टीम के खिलाफ जीत की भरपूर कोशिस करते हैं. जिसे देखकर मजा आता है. यह एक ऐसी टीम है जिसने पहले भी उलटफेर किए हैं और अब ऑस्ट्रेलिया को भी हरा सकती है."

बता दें कि 2023 वर्ल्डकप में ऑस्ट्रेलिया ने अफगानिस्तान को हरा दिया था. उस ऐतिहासिक मैच में ग्लेन मैक्सवेल ने दोहरा शतक ठोककर अफगानिस्तान से जीत छीन ली थी. अब इस बार अफगानिस्तान की टीम उस हार का बदला लेना चाहेगी.