OMG: 'दुर्भाग्य से...', 27 साल की उम्र में ऑस्ट्रेलियाई ओपनर ने छोड़ी क्रिकेट, अचानक किया संन्यास का ऐलान, विश्व क्रिकेट में हलचल

Will Pucovski retired from all levels of cricket: ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट ओपनर बल्लेबाज विल पुकोवस्की (Former Australia Test opener Will Pucovski) ने 27 साल की उम्र में क्रिकेट के सभी स्तरों से संन्यास का ऐलान कर दिया है. पुकोवस्की को विशेषज्ञों के एक पैनल की सिफारिश के बाद पेशेवर क्रिकेट से संन्यास लेने के लिए मजबूर होना पड़ा. बता दें कि बल्लेबाज को अपने करियर के दौरान कई ऐसी घटनाओं का सामना करना पड़ा, जिसमें उनके सिर पर चोट लगी जिसके बाद विशेषज्ञों ने उन्हें क्रिकेट से दूर रहने की सलाह दी थी. विशेषज्ञों की सलाह मानकर ऑस्ट्रेलियाई ओपनर ने क्रिकेट से खुद को अलग करने का फैसला कर लिया.

मार्च 2024 में शेफील्ड शील्ड मैच के दौरान हेलमेट पर गेंद लगने से पुकोवस्की को चोटिल होकर रिटायर होना पड़ा था. इसके कारण वे आगे के मैचों से बाहर हो गए थे और उन्हें 2024 की इंग्लिश समर के लिए लीसेस्टरशायर के साथ अपना अनुबंध वापस तोड़ना पड़ा था. ऑस्ट्रेलिया के लिए एक टेस्ट खेलने वाले खिलाड़ी ने मंगलवार को SEN मॉर्निंग्स पर बात करते हुए अपने फैसले का खुलासा किया.

Former Australia Test opener Will Pucovski has retired from all levels of cricket at the age of 27.https://t.co/N7ugE9j5Cm — ICC (@ICC) April 8, 2025

पुकोवस्की ने कहा, "मैं फिर से क्रिकेट नहीं खेलूंगा.. यह वास्तव में एक कठिन साल रहा है, मुझे लगता है कि आपको पूरी यात्रा के बारे में बताने के लिए मुझे कुछ घंटों की आवश्यकता होगी.. लेकिन सरल संदेश यह है कि मैं फिर से किसी भी स्तर पर क्रिकेट नहीं खेलूंगा.. दुर्भाग्य से, यहीं मेरी यात्रा समाप्त होती है." पिछले साल, एक मेडिकल पैनल ने 27 साल के बल्लेबाज को रिटायर होने की सलाह दी थी. 36 प्रथम श्रेणी मैचों में पुकोवस्की ने 45.19 की औसत से 2,350 रन बनाए, जिसमें सात शतक शामिल हैं। 2020/21 सीज़न में सिडनी में भारत के खिलाफ़ अपने एकमात्र टेस्ट मैच में उन्होंने 62 और 10 रन बनाए थे.