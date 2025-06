WI vs AUS: गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन के बावजूद वेस्टइंडीज की टीम नहीं कर पाई कमाल, मिली शर्मनाक हार

West Indies vs Australia, 1st Test Result: वेस्टइंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच जारी तीन मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला 25 जून से 27 जून के बीच बारबाडोस स्थित केंसिंग्टन ओवल में खेला गया. जहां कंगारू टीम 159 रन के बड़े अंतर से जीत हासिल करने में कामयाब रही. मैच के दौरान कैरेबियन गेंदबाजों का जिस तरह प्रदर्शन रहा. लोग उम्मीद जता रहे थे कि मैच का परिणाम मेजबान टीम के पक्ष में जा सकता है. मगर ऐसा नहीं हो सका. पहली पारी में केवल 180 रन पर सिमटनी वाली कंगारू टीम ने दूसरी पारी में जबर्दस्त खेल दिखाया. उपकप्तान ट्रेविस हेड (61), ऑलराउंडर ब्यू वेबस्टर (63) और विकेटकीपर बल्लेबाज एलेक्स कैरी (65) अर्धशतक लगाने में कामयाब रहे. नतीजन ऑस्ट्रेलियाई टीम दूसरी पारी में 310 रन तक पहुंच गई.

विपक्षी टीम वेस्टइंडीज की तरफ से शमर जोसेफ एक बार फिर जबर्दस्त लय में नजर आए. पहली पारी में चार सफलता प्राप्त करने वाले जोसेफ दूसरे पारी में पांच विकेट चटकाने में कामयाब रहे. उनके अलावा अल्जारी जोसेफ ने दो, जबकि जेडन सील्स, जस्टिन ग्रीव्स और कैप्टन रोस्टन चेज ने क्रमशः एक-एक सफलता प्राप्त की.

Australia's #WTC27 campaign off to a winning start in Barbados 🙌#WIvAUS scorecard 📝 https://t.co/tnfgrGNZE8 pic.twitter.com/ZrZGycrtLp