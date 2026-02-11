AUS vs IRE Live Score: पहले बैटिंग कर रही ऑस्ट्रेलियाई टीम, जानें पल-पल का अपडेट

Australia vs Ireland T20 World Cup Live Updates Scorecard: कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में ऑस्ट्रेलियाई टीम ने आयरलैंड के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया है. ऑस्ट्रेलियाई टीम पहले बैटिंग कर रही है. इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलियाई टीम की अगुवाई ट्रेविस हेड कर रहे हैं. ऑस्ट्रेलिया का यह पहला मुकाबला है. उसकी कोशिश जीत के साथ टूर्नामेंट की अगुवाई करने की होगी. दूसरी तरफ आयरलैंड है. जिसे श्रीलंका के खिलाफ अपने शुरुआती मैच में हार का सामना करना पड़ा था. (Live Scorecard)
टॉस के दौरान ट्रेविस हेड ने कहा,"दुर्भाग्य से कुछ खिलाड़ियों को मामूली चोटें आई हैं. मार्श को कुछ दिन पहले ट्रेनिंग के दौरान चोट लग गई थी. दुर्भाग्य से वही चोटिल हैं. बाकी सब ठीक है. पाकिस्तान सीरीज से हमारे कुछ खिलाड़ी वापस आ चुके हैं. लेकिन हां, हमारी टीम मजबूत है और हम इसके लिए उत्साहित हैं. हमने लगभग 18 महीने पहले एक ग्रुप के तौर पर इस सीरीज से पहले 19 मैचों की सीरीज के बारे में बात की थी. तो हमने उन 19 मैचों को एक सीरीज के रूप में देखा है. पाकिस्तान सीरीज हमारे पक्ष में नहीं रही, लेकिन अब हमारे पास मौका है. हमने पिछले 12 से 18 महीनों में बहुत अच्छा क्रिकेट खेला है और इस तरह के टूर्नामेंट में यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है. हम चाहते हैं कि खिलाड़ी बिना किसी डर के मैदान पर उतरें और पिछले कुछ सालों से हमने जो मेहनत की है, उस पर भरोसा रखें. हमारे पास एक अनुभवी टीम है और कुछ नए चेहरे भी हैं."
आयरलैंड के कप्तान पॉल स्टर्लिंग ने कहा,"सच कहूं तो, हम भी अच्छी बल्लेबाजी कर सकते थे. देखिए, मैच लगातार हो रहे हैं. हमें अभ्यास करने का ज्यादा समय नहीं मिला है. इसलिए यह एक नई शुरुआत है. कुछ स्पष्ट गलतियां हुईं जिन्हें हम आज सुधारने की कोशिश करेंगे. पिछले मैच में यहां खेलने के कारण, हमें परिस्थितियों की जानकारी है और उम्मीद है कि यह हमारे लिए फायदेमंद साबित होगा. हमारे नजरिए से तो ऐसा ही है. हम ऑस्ट्रेलियाई टीम को कमतर नहीं आंक रहे हैं, लेकिन परिस्थितियों और पिच की प्रतिक्रिया को जानने से शायद हमें थोड़ा फायदा मिलेगा. हमने अपनी टीम में कोई बदलाव नहीं किया है."
ऐसी है दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन
आयरलैंड प्लेइंग इलेवन: पॉल स्टर्लिंग (कप्तान), रॉस एडायर, हैरी टेक्टर, लोरकान टकर (विकेटकीपर), कर्टिस कैम्फर, बेंजामिन कैलिट्ज़, जॉर्ज डॉकरेल, गैरेथ डेलानी, मार्क एडायर, बैरी मैकार्थी, मैथ्यू हम्फ्रीज़
ऑस्ट्रेलिया प्लेइंग इलेवन: ट्रेविस हेड (कप्तान), जोश इंग्लिस (विकेटकीपर), कैमरून ग्रीन, मैट रेनशॉ, कूपर कॉनॉली, ग्लेन मैक्सवेल, मार्कस स्टोइनिस, नाथन एलिस, जेवियर बार्टलेट, मैथ्यू कुहनेमैन, एडम ज़म्पा
