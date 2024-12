Aus vs Ind 2nd Test: पहले दिन सिराज की 181.6 किमी/घंटा स्पीड, वीडियो हुआ तूफान सा हुआ वायरल, जानें आखिर कैसे किया पेसर ने ऐसा

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शुक्रवार से एडिलेड में शुरू हुए दूसरे टेस्ट के पहले दिन (Aus vs Ind 2nd Test) के पहले दिन कई बातें चर्चा में रहीं. इन्हीं में से एक तस्वीर ने कब करोड़ों फैंस को हैरान कर दिया जब टीवी स्क्रीन पर यह दिखाया गया कि मोहम्मद सिराज ने पहले दिन 181.6 किमी/घंटा की रफ्तार से गेंद फेंकी. यह घटना ऑस्ट्रेलिया पारी के दौरान पारी के 24वें ओवर में घटी, जब सिराज के ओवर की आखिरी गेंद को स्पीड गन ने जो गति दिखाई, वह देखते ही देखते सोशल मीडिया पर बहस का विषय बन गई.

देखते ही देखते सिराज की बातें होने लगी.भारतीय भी जश्न मनाने लगे क्योंकि टेस्ट इतिहास की सबसे तेज गेंद कुछ साल पहले पाकिस्तानी पूर्व दिग्गज शोएब अख्तर ने फेंकी थी. तब रावलपिंडी एक्सप्रेस ने गेंद विशेष के लिए 161.3 किमी/घंटा की रफ्तार निकाली थी. बहरहाल, सिराज की स्पीड का फोटो सामने आते ही उनकी गेंद का वीडियो तूफान सा वायरल हो गया. सभी बातें कर रहे थे कि सिराज ने कमाल कर दिया! सिराज ने आखिर यह कारनामा कैसे किया? लेकिन जब इसके पीछे का खुलासा हुआ, तो सभी ने माथा पकड़ लिया. बाद में पता चला कि ऐसा स्पीड-गन में आई तकनीकी खामी के कारण हुआ. और असल वजह का भी फैंस ने बाद खूम जमकर मजाक उड़ाया.

देखते ही देखते मोहम्मद सिराज की स्पीड से जुड़ी तस्वीर वायरल हो गईं

DSP Mohammed Siraj bowls the fastest ball in cricket history. Look at speed gun! 🚀#INDvsAUS #AUSvIND #CricketTwitter #MohammedSiraj pic.twitter.com/ICDR22AoZK