विज्ञापन
विशेष लिंक

Aus vs Eng 3rd Test: इंग्लैंड ने किया तीसरे टेस्ट के लिए टीम का ऐलान, XI से बाहर हुए गस एटकिंसन, रिप्लेसमेंट के बारे में जान लें

Australia vs England, 3rd Test: बुधवार से एडिलेड में खेले जाने वाले पहले टेस्ट के लिए इंग्लैंड ने अपनी XI का ऐलान कर दिया है

Read Time: 2 mins
Share
Aus vs Eng 3rd Test: इंग्लैंड ने किया तीसरे टेस्ट के लिए टीम का ऐलान, XI से बाहर हुए गस एटकिंसन, रिप्लेसमेंट के बारे में जान लें
England in Australia in 2025: इंग्लिश पेसर गस एटकिंसन
  • इंग्लैंड ने तीसरे एशेज टेस्ट के लिए टीम में एक बदलाव करते हुए गस एटकिंसन की जगह जोश टांग्वे को शामिल किया है
  • एडिलेड की स्पिन फ्रेंडली पिच के बावजूद इंग्लैंड ने शोएब बशीर को टीम में शामिल नहीं किया है
  • गस एटकिंसन ने अब तक 54 ओवरों में केवल तीन विकेट लिए हैं और उनका औसत भी सबसे खराब रहा है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

खेली जा रही एशेज सीरीज के तहत मेजबान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे टेस्ट के लिए इंग्लैंड टीम का ऐलान कर दिया गया है. टीम में एक बदलाव किया गया है और तीसरे टेस्ट में गस एटकिंसन की जगह जोश टांग्वे लेंगे. हैरानी की बात यह है कि एडिलेड की पिच के स्पिन फ्रेंडली होने के बावूजद टीम में शोएब बशीर को शामिल नहीं किया गया है. फिलहाल मेहमान टी 2-0 से पिछड़ी हुई है. ऐसे समय, जब इंग्लिश टीम को अनिवार्य जीत की दरकार है, तब टीम में उनसे ज्यादा बदलाव की उम्मीद की जा रही थी. लेकिन हेड कोच मैकलम ने शीर्ष सात खिलाड़ियों का समर्थन किया था. और अब कप्तान स्टोक्स ने एक ही बदलाव करने का फैसला किया है 

बदलाव का फैसला भी इस वजह से लिया

पेसर गस एटिकंसन को बाहर बैठाने का फैसला लिया गया क्योंकि वह अभी तक पूरे दौरे में संघर्ष ही करते दिखाई पड़े. एटिकंसन ने फेंके 54 ओवरों में सिर्फ तीन ही विकेट चटकाए हैं.और इंग्लिश बॉलरों में उनका औसत (78.66) सबसे खराब रहा. 

अब इंग्लैंड ने टांग्वे का रुख किया है. साल 2023 में करियर का आगाज करने के बाद टांग्वे एडिलेड में करियर का सातवां टेस्ट मैच खेलेंगे. वह करीब 30 के औसत से 6 मैचों में 30 विकेट चटका चुके हैं. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनका यह दूसरा टेस्ट मैच होगा. चलिए आप घोषित इंग्लैंड टीम पर नजर दौड़ा ले:

1. बेन स्टोक्स (कप्तान) 2. जैक क्राले 3. बेन डकेट 4. ओली पोप 5. जो. रूट 6. हैरी ब्रूक 7. जैमी स्मिथ (विकेटकीपर) 8. विल जैक्स 9. ब्राइडन कार्स 10. जोफ्रा आर्चर 11. जोश टांग्वे

 
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Angus Alexander Patrick Atkinson, Joshua Charles Tongue, England, Australia, Australia Vs England 12/17/2025 Auen12172025253244, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now