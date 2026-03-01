Ranji Trophy 2025-26: क्या औकीब नबी को रणजी ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन के बाद टीम इंडिया में किया जाएगा शामिल? BCCI प्रेसिडेंट ने कह

BCCI President Mithun Manhas on Auqib Nabi Ranji Trophy 2025-26: जम्मू-कश्मीर की पहली Ranji Trophy टाइटल जीत के बाद, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के प्रेसिडेंट मिथुन मन्हास ने उम्मीद जताई कि सिलेक्टर्स की नज़र स्टार पेसर औकिब नबी डार पर है, जिन्हें पूरे कॉम्पिटिशन में उनके परफॉर्मेंस के लिए 'प्लेयर ऑफ़ द सीरीज़' का अवॉर्ड मिला और उन्हें मौके मिलेंगे. एक और बड़ा मौका और औकिब का एक और मास्टरक्लास, बैटिंग-फ्रेंडली पिच पर KL राहुल, करुण नायर और देवदत्त पडिक्कल जैसे स्टार्स वाली कर्नाटक लाइन-अप की कमर तोड़ने वाला पांच विकेट हॉल एक बार फिर सेंटर में रहा, जिससे J&K ने अपना पहला रणजी ट्रॉफी टाइटल पक्का किया, क्योंकि उनका फाइनल मैच पहली इनिंग की लीड के आधार पर ड्रॉ रहा था.

उन्होंने 10 मैचों में 12.56 की एवरेज से 60 विकेट लेकर सीज़न खत्म किया, जिसमें दो फोर-फेर और सात फाइव-विकेट हॉल शामिल थे और उनका बेस्ट फिगर 7/24 था. इसके अलावा, उन्होंने बल्ले से 245 रन भी बनाए.

औकिब तब काम आए जब उनकी टीम को नॉकआउट स्टेज में सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी. क्वार्टर फ़ाइनल में, एक्स रणजी चैंपियन के ख़िलाफ़, उन्होंने 12 विकेट लेकर 'प्लेयर ऑफ़ द मैच' का सम्मान हासिल किया, जिसमें सात विकेट शामिल थे. बंगाल के ख़िलाफ़ सेमीफ़ाइनल में, उन्हें एक बार फिर POTM चुना गया क्योंकि उन्होंने नौ विकेट लिए, जिसमें एक पाँच विकेट भी शामिल था और उन्होंने बल्ले से उपयोगी 42 रन बनाए.

इस बारे में बात करते हुए कि क्या पेसर को आने वाले टेस्ट या आम तौर पर इंटरनेशनल मैचों में भारत के लिए मौका मिल सकता है. मिथुन मन्हास ने NDTV से कहा, "वह बहुत अच्छा कर रहा है, सिर्फ इस साल ही नहीं, मुझे लगता है कि पिछले साल भी, आप जानते हैं, उसने पिछले साल भी बहुत अच्छा किया था और वह लगातार अच्छा परफ़ॉर्मर रहा है, सिर्फ़ फ़र्स्ट-क्लास क्रिकेट में ही नहीं, बल्कि दूसरे फ़ॉर्मेट में भी. और मुझे यकीन है कि जिस तरह से वह परफ़ॉर्म कर रहा है, उसे उसका इनाम मिलेगा. और मुझे यकीन है कि सिलेक्टर आकिब पर कड़ी नज़र रख रहे हैं. और मुझे यकीन है कि आप जानते हैं, उसे मौके मिलेंगे."

इस साल घरेलू क्रिकेट में औकिब का प्रदर्शन शानदार रहा है. सैयद अली मुश्ताक अली ट्रॉफी (SMAT) में, उन्होंने 13.26 के औसत और 7.41 के इकॉनमी रेट से 15 विकेट लिए, जिसमें उनका बेस्ट प्रदर्शन 4/16 रहा. फिर बाद में 50 ओवर की विजय हजारे ट्रॉफी (VHT) में, उन्होंने सात मैचों में 22.85 के औसत से 14 विकेट लिए, जिसमें उनका इकॉनमी रेट 5.76 का रहा और उनका बेस्ट प्रदर्शन 4/52 रहा.

सभी फॉर्मेट में इस दबदबे की वजह से उन्हें पिछले साल नीलामी के दौरान दिल्ली कैपिटल्स (DC) के साथ इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में 8.40 करोड़ रुपये की बड़ी डील मिली, जिसमें राजस्थान रॉयल्स (RR), सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) और मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) भी बड़ी बोली लगाने की होड़ का हिस्सा थे.

J&K की पहली रणजी जीत पर बात करते हुए, मन्हास, जो खुद J&K में पैदा हुए और पले-बढ़े, दिल्ली के साथ 17 साल तक खेलने से पहले, 2015-16 सीज़न में एक खिलाड़ी के तौर पर टीम से जुड़े और बाद में 2021 में जम्मू और कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन को चलाने के लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) द्वारा नियुक्त सब-कमेटी के हिस्से के तौर पर, उन्होंने कहा कि यह "बहुत संतोषजनक" है कि सालों की कड़ी मेहनत के बाद, नतीजे दिख रहे हैं.

उन्होंने यह भी बताया कि कैसे उस समय के BCCI सेक्रेटरी जय शाह ने जम्मू का दौरा किया और खिलाड़ियों, कोचों से मिले और मैदान और इंफ्रास्ट्रक्चर को देखा, जिससे वे जम्मू आने वाले पहले BCCI सेक्रेटरी बने.

उन्होंने कहा, "यह एक बहुत अच्छा एहसास है और यह बहुत अच्छा लगता है जब आप जानते हैं, जब आपने इतनी मेहनत की है और नतीजे सामने हैं. हां, सिर्फ मैं ही नहीं, बल्कि मुझे लगता है कि मुझसे भी ज्यादा, जय भाई खुश होंगे क्योंकि उन्होंने ही सब कुछ ठीक किया है. और एक बार जब यह BCCI के अंडर आया, तो आप जानते हैं, JKCA को BCCI ने संभाला, मुझे लगता है कि तभी से सब कुछ बदलना शुरू हुआ. और मुझे उनकी तारीफ करनी चाहिए क्योंकि वही थे जो 67 साल बाद (2021 में) जम्मू आए थे. इससे पहले किसी और सेक्रेटरी ने ऐसा नहीं किया था. और वह खुद जम्मू गए, ग्राउंड के हालात देखे, खिलाड़ियों, कोचों से मिले और उनसे वन ऑन वन बात की, और तभी हमारे लिए चीजें आगे बढ़ने लगीं."

मन्हास ने J&K से अपने ओरिजिन के बारे में भी बताया, उन्होंने कहा कि दिल्ली आने से पहले उन्होंने अपना सारा जूनियर और एज ग्रुप लेवल का क्रिकेट वहीं खेला था. उन्होंने कहा कि 1998 में दिल्ली के लिए अपने डेब्यू के बाद से, एक क्रिकेटर और एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर उनके लिए यह एक "रोलरकोस्टर राइड" जैसा रहा है कि उनके घर को अपना पहला रणजी टाइटल मिला, जो इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट का सबसे बड़ा इनाम है.

उन्होंने आखिर में कहा, "मैंने न सिर्फ J&K के लिए खेला, बल्कि मैं वहीं पैदा हुआ और पला-बढ़ा. मैंने अपना सारा जूनियर क्रिकेट, अंडर 16, अंडर 19, J&K से खेला. मैंने वहां दो रणजी ट्रॉफी कैंप भी अटेंड किए और फिर बाद में मैं दिल्ली आ गया. और फिर मैंने J&K से अपना करियर खत्म किया. मुझे लगता है कि यह सफर मेरे लिए एक रोलरकोस्टर राइड जैसा रहा है क्योंकि आज हमने रणजी ट्रॉफी जीती है."