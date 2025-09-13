'टीम इंडिया का इससे कुछ....', बायकॉट पर गावस्कर ने कह दी पाकिस्तान मुकाबले पर बड़ी बात

Gavaskar on India vs Pakistan: अब जब टीम इंडिया एशिया कप (Asia Cup 2025) में रविवार को पाकिस्तान के खिलाफ (Ind vs Pak) के खिलाफ मेगा मुकाबला खेलने की तैयारी कर रही है, तो इसे संयोग कहें या कुछ और कि एक बड़े वर्ग ने इस मुकाबले के बायकॉट की आवाज बुलंद कर दी है. वहीं, यूएई (U.A.E.) में खाली पड़े स्टेडियमों को भी इसकी एक वजह बना जा रहा है कि भारतीयों ने मैच न देखने का फैसला किया है. इसी बीच, सोशल मीडिया पर मैच के बायकॉट के बीच महान दिग्गज सुनील गावस्कर ने टीम इंडिया के खिलाड़ियों को बचाव करते हुए कहा कि टीम इंडिया सिर्फ बोर्ड और सरकार के निर्देशों पर अमल कर रही है. भारतीय टीम का इसमें कोई रोल नहीं होता कि उसे कहां खेलना है, कहां नहीं. सनी गावस्कर ने कहा, 'दिन की समाप्ति पर किसी देश के खिलाफ खेलना या न खेलना सरकार का फैसला होता है. सरकार जो भी फैसला लेती है, खिलाड़ियों और बीसीसीआई को इस पर अमल करना होता है. और इस मामले में भी ठीक ऐसा ही हुआ है. फिर इसके कोई मायने नहीं कि कि मैं निजी रूप से क्या सोचता हूं. दिन की समाप्ति पर यह सरकार का फैसला होता है. एशिया कप में भी टीम इंडिया के खेलने पर भी कुछ ऐसा ही फैसला हो रहा है.' ऐसे फैंस के कमेंटों की भरमार है सोशल मीडिया पर

