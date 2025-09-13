विज्ञापन
विशेष लिंक

'टीम इंडिया का इससे कुछ....', बायकॉट पर गावस्कर ने कह दी पाकिस्तान मुकाबले पर बड़ी बात

Asia Cup 2025: एशिया कप में भारत-पाकिस्तान मुकाबले की पूर्व संध्या पर एकदम से ही मैच के विरोध का स्वर बुलंद हो गया. गावस्कर ने इस पर खिलाड़ियों का बचाव किया है

Read Time: 2 mins
Share
'टीम इंडिया का इससे कुछ....', बायकॉट पर गावस्कर ने कह दी पाकिस्तान मुकाबले पर बड़ी बात
IND vs PAK, 6th Match, Group A, Asia Cup 2025: महान सुनील गावस्कर
  • टीम इंडिया एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेल रही है, लेकिन कुछ लोग इसके बायकॉट की मांग कर रहे हैं
  • यूएई में खाली स्टेडियमों को भारतीय दर्शकों के मैच न देखने के फैसले से जोड़ा जा रहा है
  • सुनील गावस्कर ने स्पष्ट किया कि टीम इंडिया सिर्फ बोर्ड और सरकार के निर्देशों का पालन करती है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Gavaskar on India vs Pakistan: अब जब टीम इंडिया एशिया कप (Asia Cup 2025) में रविवार को पाकिस्तान के खिलाफ (Ind vs Pak) के खिलाफ मेगा मुकाबला खेलने की तैयारी कर रही है, तो इसे संयोग कहें या कुछ और कि एक बड़े वर्ग ने इस मुकाबले के बायकॉट की आवाज बुलंद कर दी है. वहीं, यूएई (U.A.E.) में खाली पड़े स्टेडियमों को भी इसकी एक वजह बना जा रहा है कि भारतीयों ने मैच न देखने का फैसला किया है. इसी बीच, सोशल मीडिया पर मैच के बायकॉट के बीच महान दिग्गज सुनील गावस्कर ने टीम इंडिया के खिलाड़ियों को बचाव करते हुए कहा कि टीम इंडिया सिर्फ बोर्ड और सरकार के निर्देशों पर अमल कर रही है. भारतीय टीम का इसमें कोई रोल नहीं होता कि उसे कहां खेलना है, कहां नहीं. सनी गावस्कर ने कहा, 'दिन की समाप्ति पर किसी देश के खिलाफ खेलना या न खेलना सरकार का फैसला होता है. सरकार जो भी फैसला लेती है, खिलाड़ियों और बीसीसीआई को इस पर अमल करना होता है. और इस मामले में भी ठीक ऐसा ही हुआ है. फिर इसके कोई मायने नहीं कि कि मैं निजी रूप से क्या सोचता हूं. दिन की समाप्ति पर यह सरकार का फैसला होता है. एशिया कप में भी टीम इंडिया के खेलने पर भी कुछ ऐसा ही फैसला हो रहा है.' ऐसे फैंस के कमेंटों की भरमार है सोशल मीडिया पर

रविवार को मेगा मैच के लिए इस तरह से अपील की जा रही है

इस प्रशंसक के मैच को बायकॉट करने का अपना ही तरीका है. आप देखें कि इसने क्या फैसला लिया है

ऐसे भी फैंस हैं, जो इस तरह की बातें कर रहे हैं

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Sunil Gavaskar, India, Pakistan, Asia Cup 2025, Cricket, India Vs Pakistan 09/14/2025 Inpk09142025265023
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com