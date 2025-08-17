विज्ञापन
विशेष लिंक

Asia Cup 2025: 10 सेकेंड के 16 लाख...भारत-पाकिस्तान मैच से ब्रॉडकास्टर की होने वाली है चांदी

India vs Pakistan: एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान का महा-मुकाबला 14 सितंबर को होना है और इसका फैंस को बेसब्री से इंतजार है. इस मैच से ब्रॉडकास्टर की चांदी होनी की उम्मीद है.

Read Time: 3 mins
Share
Asia Cup 2025: 10 सेकेंड के 16 लाख...भारत-पाकिस्तान मैच से ब्रॉडकास्टर की होने वाली है चांदी
Asia Cup 2025: भारत-पाकिस्तान मैच से ब्रॉडकास्टर की होने वाली है चांदी
  • एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच 14 सितंबर को दुबई में महामुकाबला होगा, जो दर्शकों के लिए आकर्षण है.
  • सोनी स्पोर्ट्स ने भारत के मैचों के लिए 10 सेकंड के विज्ञापन स्लॉट की कीमत 14 से 16 लाख रुपये तय की है.
  • एसपीएनआई ने 2031 तक के एशिया कप मीडिया अधिकार 170 मिलियन डॉलर में हासिल किए हैं.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Ad Rates for India vs Pakistan Match: एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच 14 सितंबर को महामुकाबला होना है. दोनों देश अब सिर्फ एशिया कप या आईसीसी टूर्नामेंट में ही भिड़ते हैं, ऐसे में फैंस को इस मैच का बेसब्री से इंतजार रहता है. अगर सब कुछ ठीक रहा तो दोनों देश संभवतः 21 सितंबर को दुबई में एक सप्ताह के अंदर दूसरी बार आमने-सामने आ सकते हैं. टूर्नामेंट का फाइनल 29 सितंबर को दुबई में होगा. जहां फैंस को भारत-पाकिस्तान के मैच का इंतजार रहता है, वहीं ब्रॉडकास्टर के लिए यह मुकाबला पैसा वसूल होता है, क्योंकि इस दौरान विज्ञापन से उन्हें करोड़ों की कमाई की उम्मीद होती है. इस बार एशिया कप के प्रसारण अधिकार सोनी स्पोर्ट्स के पास हैं और उन्होंने भारत के मैचों के लिए एड के रेट जारी किए है, जिसके हिसाब से उन्होंने 10 सेकेंड के लिए 14 से 16 लाख तक चार्ज करने का फैसला लिया है. 

10-सेकंड की कीमत 14-16 लाख

इकॉनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया (एसपीएनआई) द्वारा विज्ञापनदाताओं को जारी किए गए विज्ञापन दर कार्ड के अनुसार, भारत के आगामी एशिया कप मैचों के 10-सेकंड के एड स्लॉट की कीमत 14-16 लाख रखी गई है.

रिपोर्ट के अनुसार, एसपीएनआई ने 170 मिलियन डॉलर में 2031 तक के एशिया कप के मीडिया अधिकार हासिल किए हैं. एसपीएनआई ने टीवी के लिए, को-प्रेजेंटिंग स्पॉन्सर की कीमत *18 करोड़ रखी है, जबकि एसोशिएट स्पॉन्सर की कीमत 13 करोड़ रखी है. सभी भारतीय और बाकी टीमों के मैचों के लिए 10 सेकेंड के एड के लिए कीमत 16 लाख तय की गई है. इससे कंपनी को प्रति मैच ₹4.48 करोड़ की कमाई की उम्मीद है.

डब्ल्यूपीपी मीडिया के अध्यक्ष- क्लाइंट सॉल्यूशन, नवीन खेमका ने कहा,"एशिया कप की अच्छी मांग रहेगी क्योंकि यह त्योहारी सीजन से पहले हो रहा है और भारत-पाकिस्तान मैच एक बड़ा आकर्षण है. इस साल दिवाली जल्दी आ रही है, इसलिए बहुत सारी विज्ञापन गतिविधियां सितंबर में शुरू होंगी." सोनी ने डिजिटल सेगमेंट के लिए अलग से विज्ञापन के रेट तय किए हैं. 

दुबई में होगा भारत-पाकिस्तान का महामुकाबला

एशिया कप 2025 टी20 प्रारूप में खेला जाएगा, जिसमें आठ टीमें के बीच 19 मैच होंगे. भारत और पाकिस्तान के बीच नौ सितंबर से शुरू हो रहे आगामी एशिया कप के दो अहम मैच दुबई में खेले जायेंगे. अगले साल भारत और श्रीलंका में होने वाले टी20 विश्व कप को ध्यान में रखते हुए, यह टूर्नामेंट टी20 अंतरराष्ट्रीय प्रारूप में खेला जाएगा.

एसीसी ने मैचों की घोषणा 26 जुलाई को कर दी थी लेकिन इसके आयोजन स्थल की घोषणा उसके कुछ दिनों बाद की गई. टूर्नामेंट में कुल 19 मैचों में से 11 मैच दुबई में और आठ मैच अबू धाबी में खेले जाएंगे. 

भारत अपने शुरुआती दो लीग मैच 10 सितंबर (बनाम यूएई) और 14 सितंबर (बनाम पाकिस्तान) को दुबई में खेलेगा, जबकि ओमान के खिलाफ आखिरी लीग मैच 19 सितंबर को अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में होगा. सुपर सिक्स चरण में अबू धाबी में सिर्फ एक मैच निर्धारित है. भारत ग्रुप ए में पाकिस्तान, ओमान और यूएई के साथ है. ग्रुप बी में अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और हांगकांग हैं.

यह भी पढ़ें: Asia Cup 2025: "जिस तरह के आजकल हालात..." भारत के खिलाफ मैच को लेकर पाकिस्तान के चीफ सेलेक्टर का बड़ा बयान

यह भी पढ़ें: "अब तक के सबसे बेहतरीन..." बेन स्टोक्स नहीं बल्कि ब्रेट ली ने इस खिलाड़ी को बताया सर्वश्रेष्ठ ऑल-राउंडर

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
India, Pakistan, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com