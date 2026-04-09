पागलपन है यह...डेविड मिलर पर अश्विन का फूटा गुस्सा, 'सिंगल न लेने' के फैसले पर उठाया सवाल

Ashwin Big Statement on David Miller: दिल्ली और गुजरात के बीच हुए रोमांचक मैच में अक्षर पटेल की कप्तानी वाली दिल्ली को 1 रन से हार का सामान करना पड़ा. एक समय दिल्ली यह मैच जीत रही थी लेकिन आखिरी गेंद पर विनिंग रन नहीं बन पाए और आखिर में गुजरात की टीम इस मैच को एक रन से जीतने में सफल रही है. आईपीएल 2026 का यह सबसे रोमांचक मैच रहा था. दरअसल, डेविड मिलर ने उस समय सिंगल न लेने के फैसले किया जब दूसरे छोर पर कुलदीप यादव मौजूद थे. मिलर के इस फैसले पर सवाल खड़े हो रहे हैं. भारत के पूर्व स्पिनर अश्विन ने मिलर के इस फैसले को गलत बताया और इसे पागलपन करार दे दिया है.

पागलपन है यह

अश्विन ने इस फैसले पर अपनी सच्ची राय देते हुए कहा कि अगर वह कुलदीप की जगह होते तो मिलर को सिंगल लेने के लिए मजबूर करते. अश्विन ने अपने यू-ट्यूब चैनल पर कहा, "मैं सोच रहा हूं कि कुलदीप और डेविड मिलर के साथ क्या हो सकता था. अगर मैं कुलदीप होता, तो मैं उसे दूसरे छोर पर धकेल देता. मुझे समझ नहीं आ रहा, यह मेरी समझ से बाहर है. यह पागलपन है. "

अश्विन ने आगे कहा, "अगर आपको 4 रन या 6 रन चाहिए, तो यह सही था. आपको 2 रन चाहिए. और क्या चांस है? आप 1 रन ले सकते हैं. कुलदीप कम से कम बैटिंग तो करेगा.. या अगर वह नहीं करता है, तो आप भाग सकते हैं. अगर कुलदीप बोल्ड भी हो जाता है, तो 210 के गेम में, अगर आप सुपर ओवर तक पहुंचते हैं, तो आपने अच्छा किया है. मैं इसे समझ नहीं पा रहा हूं."

अश्विन ने माना कि गलती कोई भी कर सकता है, लेकिन मिलर के स्कोर बराबर करने वाले सिंगल का मौका ठुकराने के पीछे के आइडिया में उन्हें कोई लॉजिक नहीं मिलता है.

Ashwin Furious Over Miller: "It's Just Bonkers"😲😡



Ashwin🗣️: "I was thinking about what David Miller was doing. If I were Kuldeep, I would have literally pushed him to the other end and run! I just can't understand it; it's beyond me, it's bonkers."



- When you need four or six… pic.twitter.com/3Qvr0mo9gl — AkCricTalks🎤🇮🇳 (@AKCricTalks) April 9, 2026

पूर्व स्पिनर ने कहा, "गलतियां किसी से भी हो सकती हैं.. हर कोई गलती कर सकता है. इसमें कोई शक नहीं. मुझे यकीन है कि डेविड मिलर इस समय बहुत दुखी होंगे. लेकिन मैं सोच नहीं पा रहा हूं, इसके पीछे क्या सोच थी? मुझे नहीं पता, यार. दिल्ली के पास इतनी मजबूत टीम है. हमने इस बारे में बात की थी. लेकिन फिर भी, मैंने कहा था दिल्ली टूर्नामेंट से खुद को बाहर करने का कोई तरीका ढूंढ सकती है..अगर आप इस तरह हारते हो, तो यह बात सही साबित होगी."



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