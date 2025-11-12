विज्ञापन
अर्शदीप सिंह ने खरीदी नई मर्सिडीज कार, जानिए कितनी है कीमत ?

Arshdeep Singh bought a new Mercedes car, know its price: अर्शदीप ने मर्सिडीज-बेंज जी-क्लास को अपने कार कलेक्शन में शामिल कर लिया है. भारतीय तेज गेंदबाज ने सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीर भी शेयर की है

Arshdeep Singh new Mercedes car Price: अर्शदीप सिंह की नई मर्सिडीज कार
  • भारतीय तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने ऑस्ट्रेलिया में शानदार प्रदर्शन के बाद मर्सिडीज-बेंज जी-क्लास कार खरीदी है
  • मर्सिडीज-बेंज जी-क्लास का लग्जरी एडिशन लगभग चार करोड़ रुपये की कीमत में आता है और यह पांच सीटर एसयूवी है
  • कार में 2925 से 3982 सीसी का इंजन है जो 325 से 576 पीएस पावर और 850 एनएम टॉर्क उत्पन्न करता है
Arshdeep Singh ब्रांड न्यू Mercedes car Price:  ऑस्ट्रेलिया में शानदार परफॉर्मेंस करने के बाद भारतीय तेज गेंदबाज ने भारत आकर  नई मर्सिडीज कार खरीदी है. अर्शदीप ने मर्सिडीज-बेंज जी-क्लास को अपने कार कलेक्शन में शामिल कर लिया है. भारतीय तेज गेंदबाज ने सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीर भी शेयर की है. अर्शदीप ने मर्सिडीज बेंज जी-वैगन का लग्जरी एडिशन कार खरीदा है जिसकी बेस कीमत 3 करोड़ है, तो वहीं,  ऑन रोड वैरिएंट और फीचर्स के साथ इसकी कीमत लगभग 4 करोड़ तक पहुंच जाती है 

इस लग्जरी कार में क्या-क्या है फीचर

अर्शदीप सिंह ने जो कार खरीदी है वह काले रंद की और  5-सीटर एसयूवी है.मर्सिडीज-बेंज जी-क्लास में 2925 cc से 3982 cc का इंजन लगा है. कार में लगे इंजन से 325.86 bhp से 576.63 PS की पावर  मिलती है , इस कार में लगे इंजन से आउटपुट पर 850 Nm का टॉर्क जनरेट होता है. इस कार में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का फीचर भी दिया गया है. इससे पहले अर्शदीप के पास टोयोटा फॉर्च्यूनर कार भी थी. 

इसके अलावा अर्शदीप सिंह की नई मर्सिडीज-एएमजी जी63 में इन-केबिन विशेषताएं हैं, जैसे दो 12.3 इंच डिस्प्ले, एक इंफोटेनमेंट के लिए और एक ड्राइवर के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के लिए, जो वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो को सपोर्ट करता है, एक 18-स्पीकर 760-वॉट बर्मेस्टर साउंड सिस्टम और एक नया तीन-स्पोक एएमजी परफॉर्मेंस स्टीयरिंग व्हील भी है. 

अर्शदीप सिंह का करियर 

अर्शदीप सिंह ने अबतक अपने करियर में शानदार परफॉर्मेंस किया है. 11 वनडे मैच में अर्शदीप ने 17 विकेट लिए हैं. वहीं, 68 टी-20 इंटरनेशनल में अर्शदीप के नाम अबतक कुल 105 विकटे दर्ज हो गए हैं. हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी-20 सीरीज में अर्शदीप ने 3 मैच में 4 विकेट लिए थे. वनडे सीरीज में अर्शदीप ने दो मैच खेले थे और कुल तीन विकेट अपने नाम करने में सफलता हासिल की थी. 

