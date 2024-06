Rahul Dravid Farewell: "आपकी मेहनत को...", टीम बनी चैंपियन, द्रविड़ ने भारतीय टीम से लिया विदा

Coach Rahul Dravid Farewell After Win T20 WC 2024: टी20 विश्व कप जीतने के साथ ही मुख्य कोच के तौर पर भारतीय टीम के साथ राहुल द्रविड़ का कार्यकाल भी खत्म हो गया जिन्होंने आधुनिक क्रिकेट कोचिंग के भारी दबाव के बीच भी गरिमा और शालीनता से कामयाबी तक के सफर की बानगी दी. वैसे 11 साल बाद आईसीसी खिताब जीतने के बाद ‘ द वॉल' को भी जज्बाती होते देखा गया. जैसे ही फाइनल के ‘प्लेयर आफ द मैच' विराट कोहली ने उन्हें ट्रॉफी सौंपी, उन्होंने इतनी जोर से आवाज निकाली मानो आखिर में अपने भीतर की तमाम भावनाओं की अभिव्यक्ति कर रहे हों. द्रविड़ (Rahul Dravid Reaction on Team India Win T20 WC 2024) को ऐसा करते देखने की कोई शायद कल्पना भी नहीं कर सकता . कभी वह सनसनीखेज हेडलाइन नहीं देते लेकिन गैरी कर्स्टन की तरह चुपचाप काम करते रहे.

I am an early 90's kid! This is my ❤️moment! #RahulDravid pic.twitter.com/jYqnnhlWii

𝗗𝗿𝗲𝗮𝗺 𝗙𝗶𝗻𝗶𝘀𝗵! ☺️ 🏆



Signing off in a legendary fashion! 🫡 🫡



Congratulations to #TeamIndia Head Coach Rahul Dravid on an incredible #T20WorldCup Campaign 👏👏#SAvIND pic.twitter.com/GMO216VuXy