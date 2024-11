'कैमरामैन कौन?', वानखेड़े में यादगार प्रदर्शन के बाद एजाज पटेल ने पत्नी और बेटी के साथ जानें क्या किया

Ajaz Patel Posed A Picture With His Family At Wankhede Stadium: तीसरा टेस्ट मुकाबला भी न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने अपने नाम कर लिया है. मैच के दौरान एक बार फिर से कीवी स्पिनर एजाज पटेल का जलवा देखने को मिला. टीम के लिए उन्होंने कुल 11 विकेट चटकाए. जिसके लिए उन्हें 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया. मैच के बाद वह काफी प्रसन्न नजर आए. उनकी खुशी का ठिकाना आप इसी बात से लगा सकते हैं कि मैच के बाद उन्होंने अपनी पत्नी और बेटी के साथ वानखेड़े स्टेडियम में एक बेहद खूबसूरत तस्वीर खिंचवाई. मजेदार बात तो ये रही कि इस तस्वीर को किसी कैमरामैन नहीं, बल्कि खुद उनके साथी क्रिकेटर ग्लेन फिलिप्स ने खिंची, जो सोशल मीडिया पर धमाल मचा रही है.

15 विकेट चटकाने में कामयाब रहे एजाज पटेल

भारत के खिलाफ ऐतिहासिक जीत में जरुर विल यंग को 'प्लेयर ऑफ द मैच' के अवॉर्ड से नवाजा गया है, लेकिन एजाज पटेल की भी जितनी सराहना की जाए उतनी कम है. सीरीज के दौरान उन्होंने 6 पारियों में कुल 15 सफलता प्राप्त की. जिसके बदौलत कीवी टीम 3-0 से खिताब अपने नाम करने में कामयाब रही.

Glenn Phillips taking a picture of Ajaz Patel with his wife and daughter at the Wankhede pitch. ❤️ pic.twitter.com/h0h1bGgIKy — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) November 3, 2024

एक पारी में 10 विकेट चटका चुके हैं एजाज

आपको जानकर हैरानी होगी कि इंटरनेशनल क्रिकेट में अबतक एक पारी में 10 विकेट हासिल करने का कारनामा केवल 3 गेंदबाजों के नाम दर्ज है. जिसमें एजाज पटेल का भी नाम शामिल है. एजाज ने भारत के खिलाफ ही वानखेड़े स्टेडियम में बड़ी उपलब्धि हासिल की थी. उस दौरान उन्होंने भारत के सभी धुरंधरों को अपना शिकार बनाया था.

THE HERO OF WANKHEDE.



- Ajaz Patel with his family at pitch ❤️ pic.twitter.com/67WJ4Fo25o — Johns. (@CricCrazyJohns) November 3, 2024

एजाज के अलावा टेस्ट की एक पारी में सभी विकेट लेने का कारनामा भारतीय पूर्व दिग्गज स्पिनर अनिल कुंबले और पूर्व इंग्लिश दिग्गज जिम लेकर के नाम दर्ज है.

