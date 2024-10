Ajay Jadeja: जामनगर का उत्तराधिकारी बनने के बाद विराट कोहली से भी अमीर हुए अजय जडेजा, संपत्ति जान पकड़ लेंगे माथा

Ajay Jadeja Networth: टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर अजय जडेजा के लिए शुक्रवार (11 अक्टूबर 2024) का दिन बेहद खास रहा. क्योंकि बीते कल जामनगर के शाही परिवार से ताल्लुक रखने वाले शत्रुशाल्यसिंह जी महाराज ने उन्हें शाही परिवार का अगला उत्तराधिकारी घोषित किया है. जिसके बाद लोग लगातार उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं. यही नहीं लोग यह भी जानने को बेहद उत्सुक हैं कि जामनगर का उत्तराधिकारी बनने के बाद वह कितनी संपत्ति के मालिक बन गए हैं. अगर आपका भी यही सवाल है तो उसका जवाब लेकर हम आए हैं.

वनइंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक विराट कोहली की मौजूदा नेटवर्थ कुल 1000 करोड़ रुपये है. वहीं जामनगर के उत्तराधिकारी घोषित होने के बाद अजय जडेजा की नेटवर्थ 1455 करोड़ रुपये के पार पहुंच गई है.

Gujarat: Former Cricketer Ajay Jadeja announced as the next erstwhile Jamsaheb of Nawanagar. Erstwhile Maharaja Jamsaheb of Nawanagar issued a statement last night.



(Pic 1 - File photo of Ajay Jadeja, pic 2 - copy of statement provided by PRO team of Jamsaheb) pic.twitter.com/K6jTByI4Nu