पाकिस्तान के खिलाफ डेब्यू मैच, करियर में 24 शतक जमाने वाला क्रिकेटर आज बन गया एक्टर

Sadgopan Ramesh: भारतीय क्रिकेट में कई ऐसे ओपनर रहे हैं जिन्होंने अपने परफॉर्मेंस से विश्व क्रिकेट को हैरान किया है. विजय मर्चेंट और वीनू मांकड़ से लेकर सुनील गावस्कर और वीरेंद्र सहवाग तक, ये ऐसे ओपनर रहे हैं जिन्होंने कमाल का खेल दिखाकर दुनिया को हैरान किया था. इन ओपनरों की लिस्ट में सचिन तेंदुलकर और रोहित शर्मा का नाम भी है. लेकिन इन सबके अलावा भारतीय क्रिकेट में एक ऐसा ओपनर भी था जिसने अपनी शुरुआत शानदार की थी लेकिन अपना करियर लंबा नहीं ले जा पाए थे. वो और कोई नहीं बल्कि भारत के ओपनर बल्लेबाज रहे हैं सदगोपन रमेश (Sadgopan Ramesh) थे जो क्रिकेट से संन्यास के बाद एक्टर बन गए.

बता दें कि सदगोपन रमेश (Sadgopan Ramesh) ने अपना डेब्यू टेस्ट मैच पाकिस्तान के खिलाफ खेला था. पाकिस्तान के खिलाफ डेब्यू टेस्ट में रमेश ने अपने करियर की पहली पारी में 43 रन बनाए तो वहीं दूसरे टेस्ट में पाकिस्तान के खिलाफ अर्धशतक जमाने में सफल रहे. रमेश उस दिल्ली टेस्ट टीम का हिस्सा रहे हैं जब अनिल कुंबले ने टेस्ट में पूरे 10 विकेट लेने का कमाल किया था.

रमेश जब भारतीय टीम में आए थे तो एक मीडिल ऑर्डर बल्लेबाज थे. लेकिन ओपनर के चोटिल होने पर उन्हें ओपनिंग की जिम्मेदारी दी और इस अवसर को उन्होंने लपक लिया. सदगोपन रमेश ने अपने करियर में 19 टेस्ट मैच खेले और इस दौरान 2 शतक सहित 1367 रन बनाए. टेस्ट के अलावा वनडे में रमेश ने 24 मैच खेलकर कुल 646 रन बनाए. जिसमें उनके नाम 6 अर्धशतक शामिल थे.

बता दें वो अपने फर्स्ट क्लास करियर में 20 शतक और लिस्ट ए मैचों में 2 शतक जमाने में सफल रहे. इस तरह से रमेश ने जब तक क्रिकेट खेला अच्छा परफॉर्मेंस करते रहे. इंटरनेशनल और फर्स्ट क्लास क्रिकेट को मिलाकर उनके नाम 24 शतक दर्ज है. रमेश ने साल 2001 में खेले अपने आखिरी टेस्ट सीरीज में श्रीलंका के खिलाफ 223 रन बनाए थे जिसमें उनका औसत 37.16 का रहा था. हालांकि रमेश ने अच्छा परफॉर्मेंस किया था लेकिन इसके बाद फिर कभी भी भारतीय टीम में उनका चयन नहीं हुआ.

वर्ल्डकप 1999 में रमेश ने 5 मैच खेलते हुए 144 रन बनाए थे जिसमें उनका औसत 28.80 रहा था. जिम्बाब्वे के खिलाफ एक मात्र अर्धशतक रमेश टूर्नामेंट में जमा पाए थे.

2001 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कोलकाता टेस्ट में हरभजन सिंह ने हैट्रिक विकेट लेने का कमाल किया था. इस टेस्ट मैच में रमेश ने शॉर्ट लेग पर शेन वार्न का कैच लेकर भज्जी की हैट्रिक विकेट पूरी करने में अपना योगदान दिया था. हालांकि यह टेस्ट मैच लक्ष्मण और राहुल द्रविड़ की पारी के लिए याद किया जाता है.

