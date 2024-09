Virat Kohli vs Joe Root: कोहली या जो रूट, कौन है बेहतरीन टेस्ट बल्लेबाज़, एडम गिलक्रिस्ट के बयान ने मचाई खलबली

Adam Gilchrist on Best Test Batsman: इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने हाल ही में एक बातचीत के दौरान जो रूट को सर्वश्रेष्ठ टेस्ट बल्लेबाज चुना था. हालांकि, इसी चर्चा के दौरान ऑस्ट्रेलिया के पूर्व विकेटकीपर-बल्लेबाज एडम गिलक्रिस्ट ने भारत के स्टार विराट कोहली को सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज बताया. जबकि दोनों इस बात पर सहमत थे कि कोहली वास्तव में सीमित ओवरों के क्रिकेट में बेहतर बल्लेबाज हैं, वॉन ने खेल के सबसे लंबे प्रारूप में उनके हालिया प्रदर्शन को देखते हुए रूट का पक्ष लिया. हालांकि, गिलक्रिस्ट ने तर्क दिया कि रूट ने ऑस्ट्रेलिया में कभी टेस्ट शतक नहीं बनाया है. उन्होंने 2018 में पर्थ में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कोहली की 123 रनों की पारी को अब तक की सर्वश्रेष्ठ पारियों में से एक बताया.

