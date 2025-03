IPL 2025: एडम गिलक्रिस्ट ने चुनी IPL की सर्वश्रेष्ठ प्लेइंग 11, इन 7 भारतीय खिलाड़ियों को दी जगह, मगर इस फैसले ने फैंस को चौंकाया

Adam Gilchrist Picks All Time Best IPL Playing 11: IPL 2025 के आगाज से ठीक पहले ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज विकेटकीपर बल्लेबाज़ एडम गिलक्रिस्ट ने अपने पसंदीदा आईपीएल खिलाड़ियों को लेकर आईपीएल इतिहास की सर्वश्रेष्ठ प्लेइंग 11 चुना है. गिलक्रिस्ट (Adam Gilchrist Picks IPL All Time Best Playing 11) ने अपने प्लेइंग 11 में कुल सात भारतीय खिलाड़ियों को जगह दी है और 12वें खिलाड़ी के रूप में अफगानिस्तान स्टार राशिद खान को जगह दी है. दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने इस टीम में किसी भी ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी को जगह नहीं दी.

बल्लेबाजी के लिए गिलक्रिस्ट की पसंद

एडम गिलक्रिस्ट ने ओपनिंग के लिए क्रिस गेल और रोहित शर्मा को चुना है. विराट कोहली को तीसरे और सुरेश रैना को चौथे स्थान पर रखा है. इसके बाद दक्षिण अफ्रीका के दिग्गज एबी डिविलियर्स को पांचवें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए शामिल किया गया है.

विकेटकीपर और ऑलराउंडर के लिए गिलक्रिस्ट की पसंद

गिलक्रिस्ट ने छठे स्थान पर महेंद्र सिंह धोनी को रखा है, जो न केवल बल्लेबाजी बल्कि विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी भी निभाएंगे. ऑलराउंडर के रूप में रवींद्र जडेजा (सातवें नंबर) और ड्वेन ब्रावो (आठवें नंबर) को शामिल किया है.

गिलक्रिस्ट ने गेंदबाजी के लिए इन्हें दी जगह

स्पिन विभाग में गिलक्रिस्ट ने युजवेंद्र चहल को जगह दी है और तेज गेंदबाजों के रूप में जसप्रीत बुमराह और लसिथ मलिंगा को चुना है. इसके अलावा, 12वें खिलाड़ी के रूप में अफगानिस्तान के राशिद खान को शामिल किया है.

एडम गिलक्रिस्ट की ऑल टाइम आईपीएल XI:

1. क्रिस गेल

2. रोहित शर्मा

3. विराट कोहली

4. सुरेश रैना

5. एबी डिविलियर्स

6. महेंद्र सिंह धोनी (विकेटकीपर)

7. रवींद्र जडेजा

8. ड्वेन ब्रावो

9. युजवेंद्र चहल

10. लसिथ मलिंगा

11. जसप्रीत बुमराह

12वां खिलाड़ी - राशिद खान