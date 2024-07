"दरअसल गंभीर चाहते हैं कि...", सेलेक्शन कमेटी की मीटिंग टली, तो फैंस इस वजह से नए हेड कोच पर बरसे

ऐसा लगता है कि गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) की बतौर हेड कोच पारी अभी शुरू भी नहीं हुई है, लेकिन वह अभी से ही बेवजह की बातों में घिर गए हैं. और सोशल मीडिया पर एक वर्ग ने उन्हें निशाने पर ले लिया है. दरअसल बुधवार को श्रीलंका दौरे (SL vs IND) दौरे के लिए भारतीय टीम का ऐलान होना था, लेकिन चयन समिति की बैठक वीरवार तक के लिए स्थगित हो गई. दरअसल इस दौरे के लिए टीम के साथ-साथ नए कप्तान का भी ऐलान होना था.

Gautam Gambhir made it clear to the BCCI that he wants Suryakumar Yadav to be the long-term T20I captain.



This also makes it clear that Gambhir wants Rohit Sharma to captain the longer formats (ODIs & Tests) until 2027. pic.twitter.com/B1LEp3C4Rt