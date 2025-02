अबरार अहमद का यह कैसा जश्न? शुभमन गिल को आउट कर करने लगे टेढ़े मेढ़े इशारे, VIDEO

Abrar Ahmed Celebrated Strange Way After Dismissing Shubman Gill: बांग्लादेश के खिलाफ जबर्दस्त बल्लेबाजी करते हुए शतक लगाने वाले युवा बल्लेबाज शुभमन गिल का बल्ला आज (23 फरवरी 2025) पाकिस्तान के खिलाफ दुबई में भी जमकर चला. मगर वह अपने 16वें अर्धशतक से महज चार रनों से चूक गए. मैच के दौरान पारी का आगाज करते हुए उन्होंने कुल 52 गेंदों का सामना किया. इस बीच 88.46 की स्ट्राइक रेट से 46 रन बनाने में कामयाब रहे. इस दौरान उनके बल्ले से सात खूबसूरत चौके निकले. गिल को विपक्षी टीम के होनहार स्पिनर अबरार अहमद ने अबूझ गेंद पर बोल्ड करते हुए पवेलियन का रास्ता दिखाया. उसके बाद उन्होंने अजीबोगरीब तरीके से इस सफलता का जश्न मनाया, जो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है.

दरअसल, पाकिस्तान की तरफ से पारी का 18वां ओवर लेकर मैदान में आए अबरार ने तीसरी गेंद मीडिल स्टंप को निशाना बनाता हुए डाला था. मगर टप्पा खाने के बाद वह तेजी से बाहर की तरफ निकली और गिल जबतक संभल पाते. तबतक गेंद उनके ऑफ स्टंप के गिल्ली को बिखेर गई. जिसके बाद गिल बुरी तरह से आश्चर्यचकित नजर आए. वहीं अहमद को अपना गर्दन घुमाते हुए बार-बार गिल को बाहर जाने का इशारा करते हुए देखा गया.

What a beauty from Abrar Ahmed to dismiss Shubman Gill ❌

Can Pakistan 🇵🇰 come back into the game ??#ShubmanGill #PAKvIND #ChampionsTrophy



