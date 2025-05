कौन है मानसिक रूप से सबसे मजबूत क्रिकेटर? IPL के युवा स्टार ने बताया हैरान कर देने वाला नाम

Abishek Porel Big Statement: आईपीएल के युवा स्टार अभिषेक पोरेल ने बड़ा बयान दिया है. मौजूदा समय में दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से जलवा बिखेर रहे 22 वर्षीय विकेटकीपर से जब पूछा गया कि मानसिक रूप से सबसे मजबूत क्रिकेटर कौन है, जिससे अबतक आप मिले हैं. इस सवाल पर उन्होंने बिना देरी किए तुरंत टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर खिलाड़ी हार्दिक पंड्या का नाम लिया. पोरेल ने कहा, 'मेरी प्रेरणा हार्दिक पंड्या.'

अभिषेक पोरेल देश के उभरते हुए युवा विकेटकीपर बल्लेबाज हैं. उनका जन्म 17 अक्तूबर साल 2002 में पश्चिम बंगाल के चंदननगर में हुआ था. मौजूदा समय में वह आईपीएल के 18वें सीजन में दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से शिरकत कर रहे हैं. घरेलू क्रिकेट में वह बंगाल की तरफ से जलवा बिखरते हैं.

Question: Who is the mentally toughest cricketer you have ever met? [TRS Podcast]



Abishek Porel said "My Inspiration, Hardik Pandya, pic.twitter.com/5RvZITEnnd