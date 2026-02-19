विज्ञापन
T20 World Cup 2026: किस्मत बदलने के लिए अभिषेक शर्मा ने चली ये चाल, फिर भी बिना खाता खोले लौटे पवेलियन, तस्वीर वायरल

Abhishek Sharma Duck; Wearing Mohammad Siraj T-Shirt Viral: अभिषेक अब T20 वर्ल्ड कप में इंडिया के लिए सबसे ज़्यादा डक का रिकॉर्ड अपने नाम कर चुके हैं.

Abhishek Sharma Duck; Wearing Mohammad Siraj T-Shirt Viral: T20 वर्ल्ड कप में अपने पहले रन के लिए अभिषेक शर्मा का इंतज़ार और लंबा हो गया है. USA और पाकिस्तान के खिलाफ डक के बाद, दुनिया का नंबर 1 T20I बैटर बुधवार को अहमदाबाद में नीदरलैंड्स के खिलाफ 0 पर आउट हो गया. आर्यन दत्त के फेंके गए शुरुआती ओवर की तीसरी बॉल पर, अभिषेक ने पुल करने की कोशिश की, लेकिन बॉल स्किड हो गई, उन्हें बीट कर गई और स्टंप्स पर जा लगी. मज़ेदार बात यह है कि अभिषेक शर्मा ने मोहम्मद सिराज की जर्सी पहनी हुई थी, लेकिन इससे उनकी किस्मत नहीं बदली.

इतने ही मैचों में तीसरी बार डक के साथ, अभिषेक अब T20 वर्ल्ड कप में इंडिया के लिए सबसे ज़्यादा डक का रिकॉर्ड अपने नाम कर चुके हैं. वह आशीष नेहरा के साथ टॉप पर हैं. पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी और श्रीलंका के तिलकरत्ने दिलशान पांच-पांच डक के साथ ओवरऑल लिस्ट में टॉप पर हैं. अफरीदी ने 34 T20 वर्ल्ड कप मैच खेले थे जबकि दिलशान ने 35 में हिस्सा लिया था.

मैच से पहले, इंडिया के पूर्व कैप्टन सुनील गावस्कर ने अभिषेक को सूखा खत्म करने के लिए एक आसान सी सलाह दी: पहला सिंगल लो. उन्होंने स्पोर्ट्स टुडे को बताया, "अभिषेक शर्मा को मेरी बिना मांगी सलाह है: पहले एक सिंगल मारो. बस. उसके बाद तुम बैटिंग शुरू कर सकते हो. लेकिन बस एक सिंगल मारो, एक तेज़ सिंगल लो जिसमें तुम्हारे पैर तेज़ी से हिलें, और फिर आगे बढ़ो."

गावस्कर ने आगे कहा: "यह खुद पर कॉन्फिडेंस होता है. उसने न्यूज़ीलैंड के खिलाफ सेंचुरी बनाई. वह फॉर्म में है और अच्छे टच में है, और वह इसका फायदा उठा रहा है. ज़रूरी बात यह है कि वह अच्छे फॉर्म को हल्के में नहीं ले रहा है. बहुत सारे बैट्समैन ऐसा करते हैं और बैंग-बैंग करने की कोशिश करते हैं. एक बार सेट हो जाने के बाद आप अपनी जगह से बाहर जा सकते हैं, और हमने उसमें ठीक यही देखा है."

बल्लेबाजी करने के बाद, भारत सुपर 8 स्टेज से पहले अभिषेक शर्मा के फॉर्म में लौटने की उम्मीद कर रहा था, लेकिन बाएं हाथ के इस खिलाड़ी को टूर्नामेंट में लगातार तीसरी बार डक का सामना करना पड़ा. कुछ समय पहले अपनी ज़िंदगी के सबसे अच्छे फॉर्म में, वह अभी तक अपने पहले ICC इवेंट में अपना खाता नहीं खोल पाया है.

नामीबिया के कप्तान गेरहार्ड इरास्मस, उस्मान कादिर और सैम अयूब की ऑफ-स्पिन ने पिछले लीग मैचों में भारतीयों को परेशान किया था. बुधवार को, दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में स्टार-स्टडेड होम टीम के खिलाफ चमकने की बारी भारतीय मूल के ऑफ-स्पिनर आर्यन दत्त की थी.

मैच से एक दिन पहले, भारतीय बल्लेबाजों ने नेट्स में स्पिनरों के खिलाफ अपने खेल पर ध्यान दिया, लेकिन आगे उन्हें अभी भी मेहनत करनी है. हालांकि दत्त शानदार गेंदबाज थे, लेकिन नीदरलैंड के तेज गेंदबाजों के वैरिएशन ने भी भारतीयों की परीक्षा ली.

