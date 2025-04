KKR vs SRH: युवराज- कोहली नहीं, बल्कि इस बल्लेबाज की तरह बैटिंग करना चाहते हैं, अभिषेक शर्मा ने बताया

Abhishek Sharma on Rohit Sharma: भारत के युवा सनसनी अभिषेक शर्मा (Abhishek Sharma) ने उस बल्लेबाज के बारे में बात की है जिसके जैसा वो अपना क्रिकेट खेलना चाहते हैं. अभिषेक ने कोहली औऱ अपने मेंटर युवराज सिंह का नाम नहीं लिया है. अभिषेक शर्मा ने कहा है कि वो रोहित शर्मा (Rohit Sharma) की तरह बल्लेबाजी कर दुनिया फतह करना चाहते हैं. स्टार स्पोर्ट्स पर बात करते हुए अभिषेक ने कहा कि, "मैं रोहित शर्मा भैया का निडर दृष्टिकोण अपने में अपनाना चाहता हूं. मुझे खेल के प्रति उनका निडर दृष्टिकोण हमेशा पसंद आता है. जब रोहित भैया रन बनाते हैं, तो वे मैच को एकतरफा बना देते हैं. "

बता दें कि अभिषेक शर्मा भारत के खतरनाक बल्लेबाज में से एक बनते जा रहे हैं. अभिषेक लगातार तेज गति से रन बनाकर विरोधी बल्लेबाजों को परेशान करने में सफल रहे हैं. अबतक अभिषेक ने ( Abhishek Sharma Profile - Cricket Player India) 17 टी-20 इंटरनेशनल मैचों में 535 रन बना चुके हैं. अभिषेक ने टी-20 इंटरनेशनल में दो शतक और दो अर्धशतक जमाने में सफल रहे हैं. अभिषेक ने t20 इंटरनेशनल में 193.84 के स्ट्राइक के साथ रन बनाने का कमाल किया है. वहीं, ओवरऑल टी-20 में अभिषेक ने 3626 रन बना चुके हैं. T20s में अभिषेक के नाम अबतक कुल 6 शतक औऱ 20 पचासा जमा चुके हैं. टी20 में अभिषेक का स्ट्राइक रेट 163.55 का रहा है.

Abhishek about Rohit : "If he scores runs, he makes the match one-sided "😎 @ImRo45 pic.twitter.com/ZKwlPPiSeT