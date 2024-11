AB de Villiers: "सच तो यह है कि..." एबी डिविलियर्स ने ऋषभ पंत को आउट दिए जाने पर उठाए सवाल

AB de Villiers on Rishabh Pant Controversial Dismissal: दक्षिण अफ्रीका के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज एबी डिविलियर्स ने रविवार को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में तीन मैचों की सीरीज के तीसरे और अंतिम टेस्ट के तीसरे दिन ऋषभ पंत के विवादास्पद रूप से आउट होने पर अपनी नाराजगी व्यक्त की. 147 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए, पंत ने आक्रामकता के साथ सावधानी बरतते हुए शानदार अर्धशतक बनाकर भारतीय उम्मीदों को जिंदा रखा, लेकिन स्टार विकेटकीपर-बल्लेबाज को तीसरे अंपायर द्वारा विवादास्पद निर्णय में 'बैट-पैड' कैच आउट घोषित कर दिया गया.

एजाज ने गेंद को थोड़ा धीमा किया और फुल और ऑन ऑफ फेंका. पंत ने पैरों का इस्तेमाल करने और बचाव करने की कोशिश की, लेकिन गेंद तेजी से और उछाल के साथ वापस आई. गेंद उनके अंदरूनी किनारे के करीब से गुजरी और हवा में उछल गई, जिसे कीवी कीपर टॉम ब्लंडेल ने कैच करने के लिए आगे बढ़ाया.

डिविलियर्स ने एक्स पर पोस्ट किया,"विवाद! एक बार फिर थोड़ा अस्पष्ट क्षेत्र. क्या पंत का उस पर बैट लगा या नहीं?" न्यूजीलैंड ने कैच-बिहाइंड के लिए जोरदार अपील की, लेकिन अंपायर ने कोई कदम नहीं उठाया. हिचकिचाहट के बावजूद, कप्तान टॉम लैथम ने रिव्यू के लिए कॉल किया. आकलन करने पर, अल्ट्राएज ने पंत के बल्ले के पैड से टकराने पर स्पाइक दिखाया, और गेंद के बल्ले के पास पहुंचने पर एक और स्पाइक दिखाया.

Fact is there must've been doubt. Surely you stay with on-field call then? Unless the 3rd Ump clearly saw a deviation? I'm not so sure.



And don't get me wrong, I have no bias here, just pushing for consistent calls and good use of tech.