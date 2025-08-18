विज्ञापन
क्या भविष्य में भारतीय टीम के कोच बनेंगे एमएस धोनी? पूर्व स्टार ने दे दिया बड़ा बयान

Aakash Chopra on MS Dhoni: आईपीएल में धोनी के भविष्य को लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है, लेकिन न तो धोनी और न ही चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से कोई ठोस पुष्टि हुई है.

Aakash Chopra on MS Dhoni as Team India Future Coach: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व बल्लेबाज़ आकाश चोपड़ा का मानना है कि एमएस धोनी भविष्य में कोच बनने के बारे में शायद न सोचें. चोपड़ा ने बताया कि कोचिंग में बहुत समय लगता है और धोनी ने अपनी ज़िंदगी और आईपीएल करियर के बीच जिस तरह संतुलन बनाया है, उसे देखते हुए ऐसा लगता नहीं कि वह भारतीय टीम के कोच बनने के बारे में सोचेंगे. चोपड़ा ने आगे कहा कि हाल के दिनों में ज़्यादातर लोग दो महीने के समय के कारण इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में खेलना पसंद करते हैं, लेकिन धोनी शायद इस विकल्प पर विचार नहीं करेंगे.

चोपड़ा ने यूट्यूब पर कहा, "यह एक बड़ी बात है. मुझे नहीं लगता कि उनकी इसमें कोई दिलचस्पी है. कोचिंग एक मुश्किल काम है. कोचिंग आपको उतना ही व्यस्त रखती है जितना आप खेलते समय रखते थे, और कभी-कभी उससे भी ज़्यादा. आपका एक परिवार है और आप कहते हैं कि आपने पूरी ज़िंदगी यही काम किया है, आपने अपनी ज़िंदगी एक सूटकेस में गुज़ारी है और अब आप वह काम नहीं करना चाहते."

यही कारण है कि बहुत से खिलाड़ी कोचिंग में नहीं आते और अगर आते भी हैं, तो सिर्फ़ दो महीने का आईपीएल कार्यकाल. हालांकि, अगर आप पूर्णकालिक भारतीय मुख्य कोच बन जाते हैं, तो यह साल में 10 महीने की प्रतिबद्धता होती है. आईपीएल में धोनी के भविष्य को लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है, लेकिन न तो धोनी और न ही चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से कोई ठोस पुष्टि हुई है.

“कुछ कमियां थीं जिन्हें हमें दूर करना होगा. मुझे लगता है कि हमारा बल्लेबाजी क्रम अब काफी हद तक ठीक हो गया है. रुतु (गायकवाड़) वापसी करेंगी. दिसंबर में एक छोटी नीलामी होने वाली है. आप जानते हैं कि कुछ कमियां हैं, और हम उन्हें दूर करने की कोशिश करेंगे. लेकिन फिर से, आपको टूर्नामेंट की शुरुआत में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा. आपको सही योजना बनानी होगी. आपको संसाधनों का सर्वोत्तम संभव तरीके से उपयोग करना होगा.

प्रशंसक भी निराश होते हैं, लेकिन यह भी सच है कि खिलाड़ी हमेशा प्रशंसकों से ज़्यादा निराश होते हैं. इसलिए हम प्रक्रियाओं के बारे में बात करते हैं. लेकिन साथ ही, हम चाहते हैं कि परिणाम हमारे पक्ष में आए. पिछले साल ऐसा नहीं था. लेकिन आगे देखते हुए हम ज़्यादातर चीज़ों को सुलझाने की कोशिश करेंगे. और उम्मीद है कि हम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे.” धोनी ने चेन्नई में मैक्सविज़न आई सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल के शुभारंभ के अवसर पर कहा.

