AAj KE MATCH: भारत-A के मैच के साथ शुरू होगा एक्शन, रणजी ट्रॉफी में होंगे कई मुकाबले

AAj KE MATCH: सोमवार को क्रिकेट फैंस को कई दिलचस्प मुकाबले देखने को मिलेंगे. न्यूजीलैंड-A और भारत A के बीच अनऑफिशियल टेस्ट मैच के तीसरे दिन का खेल होगा. वहीं, रणजी ट्रॉफी 2026-27 में प्लेट और एलीट ग्रुप के कई मुकाबले शुरू होंगे. इसके अलावा सीएसए टी20 चैलेंज में सुपर एट्स का मुकाबला भी खेला जाएगा. यहां जानिए सोमवार को होने वाले सभी मैचों का पूरा शेड्यूल, मुकाबलों का समय और वेन्यू
क्रिकेट मैच शेड्यूल 26 अक्टूबर 2026:
न्यूजीलैंड ए बनाम भारत ए, पहला अनऑफिशियल टेस्ट, तीसरा दिन
- समय: सुबह 3:30 बजे (भारतीय समय)
- वेन्यू: बर्ट सटक्लिफ ओवल, लिंकन
रणजी ट्रॉफी प्लेट 202627
सिक्किम बनाम नगालैंड, पहला दिन
- समय: सुबह 8:15 बजे
- वेन्यू: एसआईसीए ग्राउंड, रंगपो
मणिपुर बनाम अरुणाचल प्रदेश, पहला दिन
- समय: सुबह 9:30 बजे
- वेन्यू: नरेंद्र मोदी स्टेडियम बी ग्राउंड, अहमदाबाद
मिजोरम बनाम मेघालय, पहला दिन
- समय: सुबह 9:30 बजे
- वेन्यू: गोकुलभाई सोमाभाई पटेल स्टेडियम, नडियाद
रणजी ट्रॉफी एलीट 2026-27
ओडिशा बनाम सर्विसेज, एलीट ग्रुप सी, पहला दिन
- समय: सुबह 9:00 बजे
- वेन्यू: केआईआईटी स्टेडियम, भुवनेश्वर
झारखंड बनाम दिल्ली, एलीट ग्रुप सी, पहला दिन
- समय: सुबह 9:00 बजे
- वेन्यू: जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम कॉम्प्लेक्स, रांची
तमिलनाडु बनाम रेलवे, एलीट ग्रुप डी, पहला दिन
- समय: सुबह 9:30 बजे
- वेन्यू: एमए चिदंबरम स्टेडियम, चेन्नई
उत्तराखंड बनाम राजस्थान, एलीट ग्रुप डी, पहला दिन
- समय: सुबह 9:30 बजे
- वेन्यू: अभिमन्यु क्रिकेट एकेडमी, देहरादून
मुंबई बनाम हरियाणा, एलीट ग्रुप डी, पहला दिन
- समय: सुबह 9:30 बजे
- वेन्यू: शरद पवार क्रिकेट एकेडमी, बीकेसी, मुंबई
केरल बनाम बंगाल, एलीट ग्रुप सी, पहला दिन
- समय: सुबह 9:30 बजे
- वेन्यू: केसीए क्रिकेट ग्राउंड, मंगलापुरम, तिरुवनंतपुरम
महाराष्ट्र बनाम गुजरात, एलीट ग्रुप सी, पहला दिन
- समय: सुबह 9:30 बजे
- वेन्यू: महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, पुणे
छत्तीसगढ़ बनाम आंध्र, एलीट ग्रुप बी, पहला दिन
- समय: सुबह 9:30 बजे
- वेन्यू: शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम, रायपुर
सौराष्ट्र बनाम असम, एलीट ग्रुप बी, पहला दिन
- समय: सुबह 9:30 बजे
- वेन्यू: निरंजन शाह स्टेडियम, खंडेरी, राजकोट
कर्नाटक बनाम त्रिपुरा, एलीट ग्रुप बी, पहला दिन
- समय: सुबह 9:30 बजे
- वेन्यू: श्रीकांतदत्ता नरसिम्हा राजा वाडेयार ग्राउंड, मैसूर
हैदराबाद बनाम पंजाब, एलीट ग्रुप बी, पहला दिन
- समय: सुबह 9:30 बजे
- वेन्यू: जिमखाना ग्राउंड, हैदराबाद
पुडुचेरी बनाम उत्तर प्रदेश, एलीट ग्रुप ए, पहला दिन
- समय: सुबह 9:30 बजे
- वेन्यू: क्रिकेट एसोसिएशन पुडुचेरी सीकेम ग्राउंड, पुडुचेरी
विदर्भ बनाम गोवा, एलीट ग्रुप ए, पहला दिन
- समय: सुबह 9:30 बजे
- वेन्यू: विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, नागपुर
मध्य प्रदेश बनाम बिहार, एलीट ग्रुप ए, पहला दिन
- समय: सुबह 9:30 बजे
- वेन्यू: होलकर स्टेडियम, इंदौर
बड़ौदा बनाम जम्मूकश्मीर, एलीट ग्रुप ए, पहला दिन
- समय: सुबह 9:30 बजे
- वेन्यू: रिलायंस स्टेडियम, वडोदरा
चंडीगढ़ बनाम हिमाचल प्रदेश, एलीट ग्रुप डी, पहला दिन
- समय: सुबह 9:30 बजे
- वेन्यू: सेक्टर 16 स्टेडियम, चंडीगढ़
सीएसए टी20 चैलेंज 2026
टीमों के नाम घोषित नहीं, सुपर एट्स मुकाबला
- समय: शाम 4:30 बजे
- वेन्यू: अभी घोषित नहीं
यह भी पढ़ें- Video: नेट्स में गरजा 'किंग' का बल्ला, न्यूजीलैंड सीरीज से पहले विराट कोहली ने दिखाया खतरनाक अंदाज
यह भी पढ़ें- 'अलग कमरे में रखा गया...,' क्रिकेटर अभिषेक पोरेल ने बताया जेल में कैसे कटी रातें
यह भी पढ़ें- 'लोग टीवी देखते हैं, मैं ट्रेनिंग करता हूं...,' IAS सुहास LY ने बताया मेडल जीतने का फॉर्मूला
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं