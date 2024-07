Michael Vaughan: "एक या दो और खिताब..." माइकल वॉन ने रोहित, विराट, जडेजा के संन्यास पर दिया ये रिएक्शन

इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन का मानना ​​है कि रोहित शर्मा, विराट कोहली और रवींद्र जड़ेजा के टी-20 संन्यास से जो खालीपन आया है, उसे भारतीय टीम में 'बहुत सारी प्रतिभाओं' से भरा जाएगा. फाइनल में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारत की टी20 विश्व कप जीत के बाद इन तीन वरिष्ठ खिलाड़ियों ने टी20 से संन्यास की घोषणा की थी. वॉन का यह भी मानना ​​था कि इस तिकड़ी को अपने एक दशक लंबे टी20 करियर में इस प्रारूप में और अधिक ट्रॉफियां जीतनी चाहिए थीं. एमएस धोनी के नेतृत्व में 2007 में उद्घाटन खिताब जीतने वाली ऐतिहासिक टीम का हिस्सा होने के बाद रोहित ने भारत को अपना दूसरा टी20 खिताब दिलाया. दूसरी ओर, कोलंबो में श्रीलंका के खिलाफ 2014 के फाइनल में असफल होने के बाद कोहली और जडेजा ने पहली टी20 विश्व कप ट्रॉफी पर अपना हाथ जमाया.

वॉन ने क्लब प्रेयरी फायर पॉडकास्ट पर कहा,"वे सभी इस बात से सहमत होंगे कि यह जाने का एक सही तरीका है, लेकिन उन्हें सफेद गेंद की अधिक ट्रॉफियां जीतनी चाहिए थीं. यह सोचने के लिए कि उन्हें (रोहित को) एक और ट्रॉफी अपने हाथ में लेने के लिए 17 साल लग गए. मुझे लगता है कि वह यह स्वीकार करने वाले पहले व्यक्ति होंगे कि उन्हें एक या दो और खिताब जीतना चाहिए था."

