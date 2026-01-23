हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को वन97 कम्युनिकेशंस (Paytm) के शेयर 10% तक टूट गए. BSE पर पेटीएम का शेयर 9.99% गिरकर 1,134.85 रुपये तक पहुंच गया. ये गिरावट ऐसे समय आई है जब बीते 5 ट्रेडिंग सेशंस में 4 बार स्टॉक लाल निशान में बंद हुआ है, यानी डाउनट्रेंड फिर से तेज होता दिख रहा है. पेटीएम के शेयरों पर भारी बिकवाली का दबाव एक बड़ी वजह बताया गया. बड़ी गिरावट के बीच निवेशकों ने खूब शेयर बेचे. करीब 10 फीसदी की गिरावट के बाद स्‍टॉक की स्थिति थोड़ी सुधरी. दोपहर 12:50 बजे पेटीएम के शेयर BSE पर 6.14% गिरकर ₹1,183.50 पर ट्रेड कर रहे थे, वहीं दोपहर 1:45 बजे शेयर 7.30% की गिरावट के साथ 1168.80 रुपये पर ट्रेड कर रहे थे.

पेटीएम के शेयर क्‍यों गिरे?

बाजार में इस गिरावट की बड़ी वजह उन रिपोर्ट्स को माना जा रहा है, जिनमें कहा गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) दिसंबर 2025 के बाद Payment Infrastructure Development Fund (PIDF) स्कीम को आगे नहीं बढ़ा सकता. हालांकि अभी तक RBI की तरफ से इस पर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है.

क्‍या होती है PIDF स्कीम?

PIDF स्कीम का उद्देश्य देश के कम सेवा वाले इलाकों में डिजिटल पेमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना है. इसके तहत पॉइंट-ऑफ-सेल (PoS) मशीनें और QR कोड लगाने के लिए इंसेंटिव/सब्सिडी दी जाती है. विश्लेषकों का कहना है कि अगर यह स्कीम बंद होती है तो पेटीएम को सालाना आधार पर करीब ₹200 करोड़ के ऑपरेटिंग रेवेन्यू का नुकसान हो सकता है, जो सीधे EBITDA में योगदान देता है.

कंपनी ने क्‍या कहा?

स्टॉक एक्सचेंज को दिए स्पष्टीकरण में पेटीएम ने कहा कि 30 सितंबर 2025 को खत्म हुए 6 महीनों में इस स्कीम के तहत 128 करोड़ रुपये का इंसेंटिव मिला था. कंपनी ने यह भी साफ किया कि फिलहाल स्कीम के विस्तार या इसके विकल्प पर RBI/अन्य प्राधिकरणों की ओर से कोई ऐलान नहीं हुआ है. पेटीएम का कहना है कि अगर स्कीम आगे नहीं बढ़ती, तो कंपनी समय के साथ हाई रेवेन्यू और टारगेटेड सेल्स प्रयासों के जरिए असर कम करने की कोशिश करेगी.

शेयर खरीदें, बेचें या होल्‍ड करें?

इस बीच ब्रोकरेज फर्म इन्‍वेस्‍टेक (Investec) ने पेटीएम पर कवरेज शुरू करते हुए ‘Buy' रेटिंग दी है और 1,550 रुपये का टारगेट प्राइस रखा है, जो गुरुवार के बंद भाव से करीब 23% अपसाइड दिखाता है. Investec के मुताबिक UPI P2M, पेमेंट गेटवे, साउंडबॉक्स और मर्चेंट लोन डिस्ट्रीब्यूशन जैसे सेगमेंट में सिर्फ 2-3 खिलाड़ियों का दबदबा है, जहां पेटीएम को मजबूत मर्चेंट नेटवर्क का फायदा मिलता है.