बाजार का 'रोलर-कोस्टर' हफ्ता, 12 लाख करोड़ स्वाहा होने के बाद संभला सेंसेक्स, अब रुख किधर?

Market Weekly Report: बीता हफ्ता भारतीय शेयर बाजार के लिए रोलर-कोस्टर से कम नहीं रहा.एक तरफ दुनिया में बढ़ते तनाव और कच्चे तेल की महंगी कीमतों ने निवेशकों को परेशान किया. 22 महीनों के बाद बाजार में बड़ी गिरावट आई. एक ही दिन में निवेशकों के 12 लाख करोड़ रुपये स्वाहा हो गए. लेकिन दूसरी तरफ कुछ अच्छे शेयरों में खरीदारी हुई, जिससे बाजार थोड़ा संभल गया. हफ्ते के आखिर में सेंसेक्स 74,500 के ऊपर बंद हुआ, जिसे एक बड़ा लेवल मान सकते हैं. वहीं निफ्टी 50 बिना ज्यादा बदले फ्लैट बंद हुआ. यानी कह सकते हैं कि विश्व में मुश्किल माहौल होने के बाद भी मार्केट आखिर में थोड़ा संभलकर बंद हुआ.

Market Weekly Reort

इस हफ्ते बाजार की चाल

मार्केट की चाल की बात करें तो निफ्टी 50 थोड़ा नीचे बंद हुआ. इसमें करीब 0.2% की गिरावट आई और ये 23,114.50 के स्तर पर बंद हुआ. वहीं, दूसरी तरफ सेंसेक्स थोड़ा ऊपर रहा. इसमें 0.44% की बढ़त आई और ये 74,532.96 पर बंद हुआ. हफ्ते के बीच में बाजार में बड़ी गिरावट आई थी. इस गिरावट में निवेशकों के लाखों करोड़ रुपये साफ हो गए थे. पर शुक्रवार को बाजार में आई अच्छी रिकवरी से निवेशकों को थोड़ी राहत मिली.

मार्केट में आई गिरावट की वजह

बाजार में जो इतनी उतार-चढ़ाव दिखी, उसकी सबसे बड़ी वजह मिडिल ईस्ट में इजरायल और ईरान के बीच बढ़ता तनाव है. इस तनाव की वजह से दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमत बढ़कर लगभग 119 डॉलर प्रति बैरल पहुंच गई है, जो इसके रिकॉर्ड स्तर के काफी करीब है. भारत ज्यादातर कच्चा तेल बाहर से खरीदता है, इसलिए तेल की कीमत बढ़ने का सीधा असर शेयर बाजार पर पड़ता है.

इसके साथ ही विदेशी निवेशकों ने भी भारतीय शेयर बाजार में भारी बिकवाली की. सिर्फ शुक्रवार को ही विदेशी निवेशकों ने करीब 5,339.62 करोड़ रुपये के शेयर बेच दिए. इस वजह से बाजार पर और दबाव बढ़ गया. सेक्टर्स का प्रदर्शन