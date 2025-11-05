अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस की RSWM से बड़ी साझेदारी, 60 मेगावॉट रिन्यूएबल एनर्जी करेगा सप्लाई

भारत के प्रमुख टेक्सटाइल निर्माता RSWM ने 60 मेगावॉट रिन्यूएबल एनर्जी की सप्लाई के लिए अदाणी एनर्जी सॉल्यूशन लिमिटेड (AESL) के साथ साझेदारी की है. समझौते के तहत, एलएनजे भीलवाड़ा ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी RSWM की अतिरिक्त बिजली की जरूरत पूरी करने के लिए एईएसएल समग्र ग्रीन पावर वैल्यू चेन के प्रबंधन का काम देखेगी.

ग्रीन एनर्जी से पूरी होगी RSWM की 70% जरूरत

RSWM ने ग्रीन जनरेशन कंपनी रिन्यूएबल जेनको में ग्रुप कैप्टिव स्कीम के तहत 60 करोड़ रुपए का निवेश किया है. इसके तहत कंपनी की राजस्थान में मौजूद मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को हर साल 31.53 करोड़ यूनिट ग्रीन पावर सप्लाई की जाएगी. इसके साथ RSWM की कुल बिजली जरूरत में रिन्यूएबल एनर्जी का योगदान मौजूदा 33 प्रतिशत से बढ़कर भविष्य में 70 प्रतिशत हो जाएगा, जो कि इसके कुल एनर्जी मिक्स का दो-तिहाई हिस्सा होगा.

'RSWM इंडस्ट्री बेंचमार्क सेट करेगी'

RSWM के चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ रिजू झुनझुनवाला ने कहा, "यह समझौता सस्टेनेबिलिटी के साथ ग्रोथ के हमारे लॉन्ग टर्म विजन को दर्शाता है, साथ ही दूरदर्शी इंडस्ट्रियल लीडर के रूप में हमारी पहचान को मजबूत करता है."

उन्होंने आगे कहा, "अपनी एनर्जी जरूरतों का 70 प्रतिशत हिस्सा रिन्यूएबल सोर्स से प्राप्त करके RSWM रिस्पॉन्सिबल एनर्जी ट्रांजिशन में इंडस्ट्री बेंचमार्क सेट कर रही है. यह भारत के क्लीन एनर्जी मिक्स के 31 प्रतिशत के नेशनल एवरेज से भी अधिक है."

डीकार्बनाइज करने में अहम भूमिकाः AESL

अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड के सीईओ कंदर्प पटेल ने कहा, "हम RSWM के साथ यह साझेदारी करके बेहद खुश हैं. यह साझेदारी कारोबार के लिए सस्टेनेबिलिटी की अहमियत को दर्शाती है." उन्होंने कहा, "कमर्शियल और इंडस्ट्रियल सेक्टर का प्रमुख एनर्जी सॉल्यूशन प्रोवाइडर होने के नाते हम इनोवेटिव ऑफरिंग के जरिए इंडस्ट्रीज को डीकार्बनाइज करने में मदद करते हुए अहम भूमिका निभा रहे हैं, जिस पर हमें गर्व है."

5 साल में 7000 मेगावॉट C&I पोर्टफोलियो का लक्ष्य

एईएसएल के कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल वर्टिकल कस्टमाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशन के साथ यूजर्स को बल्क इलेक्ट्रिसिटी सर्विस प्रदान करते हैं. विश्वसनीय, प्रतिस्पर्धी मूल्यों पर अधिक से अधिक ग्रीन पावर के साथ एईएसएल अलग-अलग सेक्टर्स में व्यवसायों की ऑपरेशनल और सस्टेनेबिलिटी जरूरतों को पूरा करने में मदद करता है. कंपनी ने अगले पांच वर्षों में 7000 मेगावाट के सीएंडआई पोर्टफोलियो का टारगेट सेट किया है.

सस्टेनेबिलिटी के सफर में मील का पत्थर

RSWM लिमिटेड के संयुक्त प्रबंध निदेशक राजीव गुप्ता ने कहा, "60 करोड़ के इक्विटी इन्वेस्टमेंट के साथ यह साझेदारी सस्टेनेबिलिटी के हमारे सफर में मील का पत्थर है. यह ग्लोबल क्लीन एनर्जी बेंचमार्क के साथ हमारे बेहतरीन काम करने की प्रतिबद्धता को मजबूत करता है."

उन्होंने बताया कि हाइब्रिड पावर को इंटीग्रेट करते हुए RSWM न केवल अपने कार्बन फुटप्रिंट कम कर रहा है बल्कि लॉन्ग टर्म एनर्जी सिक्योरिटी और परिचालन कुशलता भी बढ़ा रहा है.

बता दें, एईएसएल देश की सबसे बड़ी प्राइवेट ट्रांसमिशन कंपनी है जो 26,705 सीकेएम और 97,236 एमवीए ट्रांसफॉर्मेशन कैपेसिटी के बड़े ट्रांसमिशन नेटवर्क के साथ देश के 16 राज्यों में सेवाएं देती है.

(Disclaimer: New Delhi Television is a subsidiary of AMG Media Networks Limited, an Adani Group Company.)